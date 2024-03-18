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10:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Андрей Рублев вылетел из топ-5 рейтинга ATP

Российский теннисист Андрей Рублев опустился в мировом рейтинге на одну позицию и теперь занимает шестое место.

Источник: Reuters

Рублев уступил пятую строчку представителю Германии Александру Звереву. На прошедшем турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Рублев дошел до третьего круга, где неожиданно уступил чеху Иржи Легечке. Зверев вылетел на стадии ¼ финала, проиграв будущему победителю Карлосу Алькарасу.

Первую строчку продолжает занимать серб Новак Джокович, второе место осталось за испанцем Карлосом Алькарасом, на третьей позиции располагается итальянец Янник Синнер. Проигравший в финале Индиан-Уэллса Даниил Медведев занимает четвертое место.

Также россиянин Карен Хачанов потерял одну позицию и теперь занимает 16-е место в рейтинге АТР.

 Андрей Рублев вылетел из топ-5 рейтинга ATP
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