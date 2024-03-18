Андрей Рублев вылетел из топ-5 рейтинга ATP
Российский теннисист Андрей Рублев опустился в мировом рейтинге на одну позицию и теперь занимает шестое место.
Российский теннисист Андрей Рублев опустился в мировом рейтинге на одну позицию и теперь занимает шестое место.
Рублев уступил пятую строчку представителю Германии Александру Звереву. На прошедшем турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Рублев дошел до третьего круга, где неожиданно уступил чеху Иржи Легечке. Зверев вылетел на стадии ¼ финала, проиграв будущему победителю Карлосу Алькарасу.
Первую строчку продолжает занимать серб Новак Джокович, второе место осталось за испанцем Карлосом Алькарасом, на третьей позиции располагается итальянец Янник Синнер. Проигравший в финале Индиан-Уэллса Даниил Медведев занимает четвертое место.
Также россиянин Карен Хачанов потерял одну позицию и теперь занимает 16-е место в рейтинге АТР.