Андрей Рублев вылетел из топ-5 рейтинга ATP

Рублев уступил пятую строчку представителю Германии Александру Звереву. На прошедшем турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Рублев дошел до третьего круга, где неожиданно уступил чеху Иржи Легечке. Зверев вылетел на стадии ¼ финала, проиграв будущему победителю Карлосу Алькарасу.

Первую строчку продолжает занимать серб Новак Джокович, второе место осталось за испанцем Карлосом Алькарасом, на третьей позиции располагается итальянец Янник Синнер. Проигравший в финале Индиан-Уэллса Даниил Медведев занимает четвертое место.