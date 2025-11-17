Источник: Джокович получил «золотую визу» Греции

Напомним, в начале ноября 38-летнний Новак Джоковч одержал победу на турнире категории АТР 250 в Афинах и завоевал 101-й титул в карьере. В финале Джокович обыграл девятую ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти (4:6, 6:3, 7:5). Он стал самым возрастным победителем турнира под эгидой АТР. После этого спортсмен отказался принять участие в Итоговом турнире АТР в Турине.