Источник: Джокович получил «золотую визу» Греции

Как сообщает источник, Новак Джокович и его семья инвестировали в недвижимость Греции, чтобы получить визу. Для участия в программе необходимо инвестировать минимум £352 тысячи, а в популярных районах вроде Афин сумма возрастает до £705 тысяч.
О намерении Джоковича переехать с семьей в Грецию стало известно еще летом. В сентябре спортсмен арендовал дом в городе Глифада (пригород Афин) и записал детей в местную школу Святого Лаврентия.
Напомним, в начале ноября 38-летнний Новак Джоковч одержал победу на турнире категории АТР 250 в Афинах и завоевал 101-й титул в карьере. В финале Джокович обыграл девятую ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти (4:6, 6:3, 7:5). Он стал самым возрастным победителем турнира под эгидой АТР. После этого спортсмен отказался принять участие в Итоговом турнире АТР в Турине.
38-летний Джокович является рекордсменом среди мужчин по числу титулов на турнирах «Большого шлема» — 24. В прошлом году он впервые выиграл олимпийское золото на Играх в Париже.