Возраст берет свое: как звезды спорта меняют тренировки после 35 лет

Многие звезды спорта после 35 вынуждены пересматривать отношение к своей физической форме. Восстановление идет медленнее, старые травмы напоминают о себе все чаще, а привычные тренировки могут приносить не прогресс, а хроническую усталость и боль. Поэтому одни спортсмены стараются снизить объемы нагрузок, другие полностью меняет формат тренировок, а третьи учатся принимать возрастные изменения.
Роджер Федерер — играть меньше, но дольше
Роджер Федерер — один из величайших теннисистов в истории: 20 побед на турнирах Большого шлема, более 300 недель в статусе первой ракетки мира и рекордные восемь титулов Уимблдона. При этом большую часть карьеры он провел без серьезных травм, что редкость для профессионального тенниса.
После 30 лет Федерер начал осознанно менять подход к телу. В 2016 году он впервые взял длительную паузу и пропустил половину сезона из-за проблем с коленом. Именно тогда спортсмен пересмотрел тренировочный график. Он сократил количество турниров, отказался от игры «через боль» и стал выстраивать сезон так, чтобы между стартами оставалось достаточно времени на полноценное восстановление.
В интервью Федерер признавался, что раньше думал иначе и придерживался правила: чем больше играешь, тем лучше. Но со временем понял, что этот принцип больше не приносит желаемых результатов. Поэтому в его ежедневных тренировках стало больше растяжки, упражнений на мобильность, баланс и координацию. А вот объем силовых нагрузок заметно снизился, потому что спортсмен сделал акцент на технике. Такой подход позволил Федереру вернуться после операции и выиграть Australian Open в 2017 и 2018 годах — уже в 35 и 36 лет. Карьеру он завершил в 41 год — возрасте, до которого в большом теннисе доходят единицы.
Мария Шарапова — тело не для рекордов, а для жизни
Карьера пятикратной победительницы турниров Большого шлема и бывшей первой ракетки мира с самого начала шла через боль. Хронические травмы плеча сопровождали ее почти половину профессионального пути. Первые серьезные операции начались еще в 2008 году, а с 2012-го проблемы стали постоянными. После нескольких возвращений и очередного рецидива Шарапова в 2020 году официально завершила карьеру, признав, что тело больше не выдерживает нагрузок профессионального тенниса.
После ухода из спорта она сознательно отказалась от прежнего тренировочного режима. Мария поняла, что больше нет необходимости стремиться к максимальной физической форме. Теперь она тренируется лишь для того, чтобы хорошо себя чувствовать.
Сегодня в ее расписании — функциональные тренировки, пилатес и упражнения на мобильность. Шарапова спокойно говорит о том, что после спорта ее фигура изменилась. Но она не считает это проблемой и спокойно относится к вполне естественным изменениям. Для нее важнее энергия, полноценный сон и отсутствие боли. И этот подход как раз стал для Шараповой способом сохранить здоровье после пятнадцати лет жесткого профессионального режима.
Линдси Вонн — движение без боли как главная цель
Линдси Вонн — одна из самых титулованных спортсменок в истории горнолыжного спорта. На ее счету 82 победы на этапах Кубка мира, четыре Больших хрустальных глобуса и олимпийское золото. Но за этими достижениями стояла почти непрерывная череда травм.
За карьеру спортсменка перенесла более десяти операций: разрывы крестообразных связок обоих коленей, переломы, повреждения связок. После Олимпиады-2018 боль стала хронической, а тренировки требовали постоянного приема обезболивающих.
В 2019 году Вонн объявила о завершении карьеры, объяснив это просто: «Мое тело больше не способно выдерживать этот уровень нагрузки».
Сегодня в ее тренировках нет экстремальных нагрузок — только реабилитационные упражнения, укрепление мышц-стабилизаторов, плавание и регулярная работа с физиотерапевтами. В интервью Sports Illustrated Вонн не раз подчеркивала: теперь главная цель — не спортивная форма, а возможность свободно двигаться и жить без постоянной боли.
Истории этих спортсменов лишний раз напоминают нам о том, что после 35 лет тело требует не борьбы, а пересмотра приоритетов. Но это вовсе не означает, что возраст лишает нас прежних возможностей, надо лишь научиться прислушиваться к своему телу и более бережно к нему относиться.