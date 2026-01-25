Возраст берет свое: как звезды спорта меняют тренировки после 35 лет

В интервью Федерер признавался, что раньше думал иначе и придерживался правила: чем больше играешь, тем лучше. Но со временем понял, что этот принцип больше не приносит желаемых результатов. Поэтому в его ежедневных тренировках стало больше растяжки, упражнений на мобильность, баланс и координацию. А вот объем силовых нагрузок заметно снизился, потому что спортсмен сделал акцент на технике. Такой подход позволил Федереру вернуться после операции и выиграть Australian Open в 2017 и 2018 годах — уже в 35 и 36 лет. Карьеру он завершил в 41 год — возрасте, до которого в большом теннисе доходят единицы.