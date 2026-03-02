Ричмонд
Диана Шнайдер вернулась в топ-20 рейтинга WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Россиянка Диана Шнайдер вернулась в топ-20 мирового рейтинга и теперь занимает 20-ю позицию. Напомним, Шнайдер дошла до второго круга турнира категории WTA-1000 в Дубае, уступив американке Иве Йович в трех сетах со счетом 4:6, 6:1, 0:6.

Еще одна россиянка Анна Калинская также поднялась на одну позицию в обновленном рейтинге и теперь располагается на 22-м месте. На соревнованиях в Дубае Калинская потерпела поражение во втором круге, уступив четвертой ракетке мира американке Коко Гауфф (4:6, 4:6).

Лидером среди россиянок остается 18-летняя Мирра Андреева. Она сохранила за собой 8-е место. В Дубае Андреева не смогла защитить титул, проиграв в четвертьфинале Аманде Анисимовой из США.

Первую строчку в мировом рейтинге сохраняет за собой представительница Беларуси Арина Соболенко (10 675 очков). Второе место занимает Ига Швентек из Польши (7 588). Третью позицию удерживает победительница Открытого чемпионата Австралии-2026 Елена Рыбакина из Казахстана (7 253).

Обновленный рейтинг WTA:

  • 1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 10675 очков;

  • 2 (2). Ига Швентек (Польша) — 7588;

  • 3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 7253…

  • 8 (8). Мирра Андреева (Россия) — 4001…

  • 11 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 2918…

  • 19 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 2050;

  • 20 (21). Диана Шнайдер (Россия) — 1953…

  • 22 (23). Анна Калинская (Россия) — 1813…

  • 56 (54). Вероника Кудерметова (Россия) — 1100…

  • 71 (76) Оксана Селехметьева (Россия) — 917…

  • 86 (88) Анастасия Захарова (Россия) — 831…

  • 94 (84) Анна Блинкова (Россия) — 795.

