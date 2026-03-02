Диана Шнайдер вернулась в топ-20 рейтинга WTA

Россиянка Диана Шнайдер вернулась в топ-20 мирового рейтинга и теперь занимает 20-ю позицию. Напомним, Шнайдер дошла до второго круга турнира категории WTA-1000 в Дубае, уступив американке Иве Йович в трех сетах со счетом 4:6, 6:1, 0:6.
Еще одна россиянка Анна Калинская также поднялась на одну позицию в обновленном рейтинге и теперь располагается на 22-м месте. На соревнованиях в Дубае Калинская потерпела поражение во втором круге, уступив четвертой ракетке мира американке Коко Гауфф (4:6, 4:6).
Лидером среди россиянок остается 18-летняя Мирра Андреева. Она сохранила за собой 8-е место. В Дубае Андреева не смогла защитить титул, проиграв в четвертьфинале Аманде Анисимовой из США.
Первую строчку в мировом рейтинге сохраняет за собой представительница Беларуси Арина Соболенко (10 675 очков). Второе место занимает Ига Швентек из Польши (7 588). Третью позицию удерживает победительница Открытого чемпионата Австралии-2026 Елена Рыбакина из Казахстана (7 253).
Обновленный рейтинг WTA:
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 10675 очков;
2 (2). Ига Швентек (Польша) — 7588;
3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 7253…
8 (8). Мирра Андреева (Россия) — 4001…
11 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 2918…
19 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 2050;
20 (21). Диана Шнайдер (Россия) — 1953…
22 (23). Анна Калинская (Россия) — 1813…
56 (54). Вероника Кудерметова (Россия) — 1100…
71 (76) Оксана Селехметьева (Россия) — 917…
86 (88) Анастасия Захарова (Россия) — 831…
94 (84) Анна Блинкова (Россия) — 795.