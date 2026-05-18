Медведев поднялся на седьмое место в рейтинге АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на две строчки и теперь располагается на седьмом месте в мировом рейтинге.

На минувшей неделе 30-летний Медведев дошел до полуфинала турнира серии «Мастерс» в Риме, где проиграл первой ракетке мира и будущему чемпиону итальянцу Яннику Синнеру в трех сетах со счетом 2:6, 7:6 (7:2), 4:6.

Еще один россиянин Андрей Рублев поднялся на одну позицию и теперь располагается на 13-м месте в рейтинге. На турнире в Риме Рублев дошел до четвертьфинала, в котором проиграл Яннику Синнеру (2:6, 4:6).

Карен Хачанов остался на 15-й позиции. На «Мастерсе» в Риме Хачанов также дошел до ¼ финала, где уступил норвежцу Касперу Рууду (1:6, 6:1, 2:6).

Представитель Казахстана Александр Бублик вернулся в топ-10 мирового рейтинга и занял 10-е место.

Лидером рейтинга остается итальянец Янник Синнер. Благодаря победе в Риме 24-летний Синнер смог выиграть все турниры серии «Мастерс», включенные в календарь. Второе место в обновленном рейтинге занимает испанец Карлос Алькарас, который пропустил турнир в столице Италии из-за травмы и потерял 1000 очков за прошлогодний титул. На третьей строчке располагается представитель Германии Александр Зверев.


