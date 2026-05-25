Джокович 22-й раз подряд вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Накануне 4-й номер мирового рейтинга Джокович одержал победу в первом круге «Ролан Гаррос» над представителем Франции, 80-й ракеткой мира Джованни Мпетши-Перрикаром в четырех сетах со счетом 5:7, 7:5, 6:1, 6:4.
Как сообщает пресс-служба АТР, для Джоковича выход во второй раунд «Ролан Гаррос» стал 22-м подряд. Джокович только два раза в карьере уступил в стартовом матче на турнирах «Большого шлема», оба раза — на Открытом чемпионате Австралии: в 2005 году он проиграл россиянину Марату Сафину, год спустя — американцу Полу Голдстейну.
39-летний серб обновил рекорд по выигранным матчам на турнирах «Большого шлема» — теперь у него 403 победы при 56 поражениях.
Также Новак Джокович установил рекорд по количеству участий в турнирах «Большого шлема» в мужском одиночном разряде (82).
Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится в Париже 7 июня. Общий призовой фонд турнира составляет 61,7 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 2,8 млн евро. Ранее ряд ведущих теннисистов раскритиковали организаторов турнира за размер призовых.