Накануне 23-я ракетка мира Шнайдер одержала победу над лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко из Беларуси в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Шнайдер победила в трех сетах со счетом 3:6, 7:5, 6:0.
Диана Шнайдер впервые в карьере вышла в полуфинал на турнирах «Большого шлема» и также впервые обыграла первую ракетку мира.
— Неважно, как ты начнешь, гораздо важнее, как ты закончишь. Поешь, поспи и повтори завтра. Siiiuuu, — написала Шнайдер в социальных сетях.
Siiiuuu — знаменитый фирменный победный клич одного из лучших футболистов мира Криштиану Роналду, которым он отмечает забитые голы.
В полуфинале «Ролан Гаррос» 22-летняя Шнайдер сыграет с представительницей Польши Майей Хвалинской, которая занимает 114-е место в мировом рейтинге. В своем четвертьфинале 24-летняя Хвалинская обыграла россиянку Анну Калинскую.
Второй в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится в Париже 7 июня. Общий призовой фонд турнира составляет 61,7 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 2,8 млн евро. Действующей чемпионкой является 4-я ракетка мира Коко Гауфф из США, в прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко.