Более 400 фанатов задержаны на волейбольном матче в Афинах

Во время игры большое количество болельщиков вышли со стадиона во время матча и двинулись в сторону полицейских. Фанаты бросали в сотрудников правоохранительных органов различные предметы, камни, а также выстрелили в одного из полицейских сигнальной ракетой, в результате чего он серьезно пострадал и был доставлен в больницу.