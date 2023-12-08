Более 400 фанатов задержаны на волейбольном матче в Афинах

Во время игры большое количество болельщиков вышли со стадиона во время матча и двинулись в сторону полицейских. Фанаты бросали в сотрудников правоохранительных органов различные предметы, камни, а также выстрелили в одного из полицейских сигнальной ракетой, в результате чего он серьезно пострадал и был доставлен в больницу.
После нападения болельщики вернулись на трибуны, где всех, по мнению полиции, причастных к инциденту арестовали. На стадионе обнаружили остатки самодельных зажигательных устройств, складной нож, остатки обгоревшей одежды, петарды и сигнальные ракеты. Греческая полиция подчеркнула, что «есть веские основания полагать, что среди задержанных есть зачинщики нападения».
Матч прервали во время второй партии, когда «Олимпиакос» вел счете 1−0 (25:19, 10:18).