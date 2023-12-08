Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Урал
Футбол. Зарубежный
22:30
Хоффенхайм
Бохум
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Наполи
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Валенсия
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
Ланс
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Миннесота
20
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Нью-Джерси
12
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Филадельфия
14
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Каролина
32
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Виннипег
24
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Анахайм
10
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Тампа-Бэй
51
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Коламбус
73
Хоккей. НХЛ
9.12
Коламбус
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
9.12
Флорида
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Баффало
13
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Даллас
Б
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Сан-Хосе
ОТ
56
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Лос-Анджелес
04
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Торонто
34
Все события
Фоторепортажи
20«Локомотив» и ЦСКА вернули нам 2002-й
19Лучшая игра сезона? «Спартак»- «Динамо» — 8:7!
14:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Более 400 фанатов задержаны на волейбольном матче в Афинах

Полиция Греции задержала более 400 болельщиков после нападения на полицейских во время матча между волейбольными командами «Олимпиакос» и «Панатинаикос» в плей-офф Кубка Лиги, сообщает Ept News.

Наверх
Источник: AFP 2023

Во время игры большое количество болельщиков вышли со стадиона во время матча и двинулись в сторону полицейских. Фанаты бросали в сотрудников правоохранительных органов различные предметы, камни, а также выстрелили в одного из полицейских сигнальной ракетой, в результате чего он серьезно пострадал и был доставлен в больницу.

После нападения болельщики вернулись на трибуны, где всех, по мнению полиции, причастных к инциденту арестовали. На стадионе обнаружили остатки самодельных зажигательных устройств, складной нож, остатки обгоревшей одежды, петарды и сигнальные ракеты. Греческая полиция подчеркнула, что «есть веские основания полагать, что среди задержанных есть зачинщики нападения».

Матч прервали во время второй партии, когда «Олимпиакос» вел счете 1−0 (25:19, 10:18).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Более 400 фанатов задержаны на волейбольном матче в Афинах
В РПЛ показали результаты замера температуры на «РЖД Арене»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь