Размер волейбольной площадки: стандарты длины, ширины и площади в метрах

Размер волейбольной площадки регламентирован Международной федерацией волейбола (FIVB), он не отличается в зависимости от возраста игроков или статуса соревнований. Рассказываем о требованиях к площадкам и их разметке.

Стандарты разметки волейбольных площадок

Все линии на стандартной волейбольной площадке одинаковой ширины, она составляет пять сантиметров. Как правило, цвет для разметки используют белый или другой, но всегда светлый, чтобы линии отличались от цвета покрытия игровой площадки. На официальных соревнованиях линии красят только в белый цвет. Благодаря этому судья и игроки команд видят границы волейбольной площадки.

Чтобы нанести разметку на покрытие площадки используются специальные краски. Они долговечны и не протираются от трения спортивной обуви. Разметку наносят на покрытие волейбольной площадки в несколько слоев.

С каждой стороны поля есть свободная зона. Ее ширина варьируется от трех до пяти метров по бокам площадки, и от пяти до восьми метров если измерять от любой из двух лицевых линий.

Как называются линии

Стандартная волейбольная площадка состоит из:

двух боковых линий, их наносят вдоль всей длины площадки;

средней линии над которой располагается сетка;

двух линий атаки (наносят на расстоянии 3 метра от средней линии, она выходит за пределы игровой площадки и обозначена пунктиром на 1,75 метра с двух стороны;

двух лицевых линий, они нанесены по ширине площадки.

Размер волейбольной площадки

В волейболе, как и в других видах спорта, есть правила, которые регламентируют размер волейбольной площадки. Она обязана соответствовать нормам утвержденным Международной федерацией волейбола (FIVB).

Общепринятые стандартные размеры волейбольной площадки: длина — 18 метров, ширина — 9 метров. По нормам Международной федерации волейбола (FIVB) площадь игровой зоны составляет 162 квадратных метра.

Для пляжного волейбола размер игрового пространства составляет: длина — 16 метров, ширина — 8 метров. Общая площадь — 128 квадратных метров.

Размер волейбольной площадки не отличается в зависимости от возраста игроков или статуса соревнований. На площадках стандартного размера играют и школьники, и профессиональные спортсмены.

Стандарты для классического волейбола

Волейбольная площадка включает в себя две половины размером 9×9 метров, они имеют форму квадрата. На половинах располагаются по шесть игроков от каждой команды, у каждого из них своя позиция и роль во время игры. Площадку разделяет по центру средняя линия, над ней натягивают сетку шириной один метр. Высота сетки в мужских соревнованиях — 243 сантиметра, а в женских — 224 сантиметра.

В классическом варианте волейбола половина игровой площадки, на которой стоят игроки одной команды разделена на две зоны — переднюю, или зону атаки, и заднюю (ее также называют зоной защиты), они разделены линией атаки, ее наносят на расстоянии трех метров от средней линии.

Стандартная волейбольная площадка с разметкой | Источник: РИА "Новости"

Линия атаки указывает игрокам, которые располагаются во втором ряду, откуда они могут нанести удар. Обычно это высокие и мощные игроки, которые хорошо прыгают и сильно бьют по мячу. Эта линия выходит за игровое поле и отмечена пунктиром.

По длине игрового пространства проводят боковые линии, а по ширине наносят лицевые линии. За каждой из двух лицевых линий находится зона подачи. Линии считаются частью площадки, если мяч попадает в одну из них, то очко засчитают атакующей команде.

Волейбольную площадку со всех сторон окружает свободная зона. Ее ширина варьируется от трех до пяти метров по бокам, и от пяти до восьми метров от лицевых линий. Игрокам можно располагаться в свободной зоне и вести игру.

Свободное пространство нужно не только внизу, но и наверху. Наименьшая высота потолка для закрытого помещения составляет семь метров. Чтобы организовать официальные соревнования под эгидой Международной федерации волейбола (FIVB) — 12,5 метров.

Стандарты для пляжного волейбола

На площадке для пляжного волейбола располагаются по два человека с каждой стороны, поэтому ее размеры отличаются от классического варианта. Ее длина немного меньше, чем у обычного волейбола — 16 метров, а ширина — 8 метров. Посчитав, получаем площадь в 128 квадратных метров.

Игровая зона разделена сеткой, которая натянута посередине. Ее длина составляет, 8,5 метров, а ширина — один метр. Верхняя граница сетки располагается на такой же высоте, как и в классическом варианте. Для мужчин — 243 сантиметра, для женщин — 224 сантиметра.

Возле волейбольной площадки со всех сторон находится свободная зона. В матчах под эгидой Международной федерации волейбола (FIVB) свободная зона должна отходить от игровой минимум на пять метров, но не более чем на шесть.

Игроки могут атаковать из любой точки площадки. Как правило, в пляжном волейболе у игроков нет четких позиций, они отвечают только за правую или левую часть поля.

Требования к покрытию площадки для волейбола

Игровая площадка в волейболе расположена горизонтально. Для площадок на открытом воздухе допускается уклон (5 мм на 1 метр). Это сделано для того, чтобы с поля стекала дождевая вода. Покрытие должно быть безопасным для игроков. Чаще всего площадку для волейбола покрывают резиновой или каучуковой крошкой. В школах дети играют на паркете, который покрыт краской и лаком.

Крошку можно использовать как в крытых спортивных залах, так и на открытых уличных площадках. Основание для покрытия бывают разные — асфальт, стяжка из бетона, жесткий пол из фанеры, которая держит влагу или ОСБ плиты.

Покрытие наливают на основу и укатывают специальными валиками. Такая технология нанесения позволит выдержать усиленные нагрузки и трение кроссовок игроков.

В пляжном волейболе поверхность площадки покрывают песком. Он должен быть без мелких камней, ракушек и прочего, так как от этого зависит безопасность игроков. На соревнованиях, которые проводятся под эгидой Международной федерации волейбола (FIVB), самые строгие требования к песку — высота песчаного слоя должна быть не менее 40 сантиметров. Песок не должен прилипать к коже игроков. Он должен быть рассыпчатый и состоять из круглых зерен. Также от песка не должно быть пыли.

Площадка для пляжного волейбола на Играх в Токио | Источник: РИА "Новости"

Интересные факты о волейболе

Волейбол — это неконтактный, комбинационный вид спорта, где каждый игрок имеет специализацию на площадке. Он давно входит в программу Олимпийских игр. Но даже если вам кажется, что вы знаете о волейболе многое, возможно найдется пара фактов, с которыми вы не знакомы.

История Игру в волейбол изобрел преподаватель физической культуры из США Уильям Морган в 1895 году. Он повесил в спортивном зале теннисную сетку, а ученики перебрасывали через нее мяч. Морган назвал эту игру «минтонет».

Игроки Традиционно в волейбол играют в формате 6 на 6 человек. Большинство волейболистов совершают в среднем 250 прыжков за матч и пробегают около 750 метров.

Мяч В классическом варианте волейбола взрослые играют мячом пятого размера. Длина окружности мяча составляет 65 – 67 сантиметров, а вес — 260 – 280 грамм. Для пляжного волейбола длина окружности мяча составляет 66 – 68 сантиметров, а вес — 260 – 280 грамм.

Цель Целью игры в волейбол является выиграть три партии. В каждой партии нужно набрать 25 очков. При этом преимущество над противником должно быть минимум в два очка.

Рекорд в прыжке Самый высокий прыжок в волейболе сделал болгарин Матей Казийски. Уровень точки касания мяча зафиксировали на отметке 393 сантиметра.

Самый длинный матч на ОИ В 1976 году на Олимпийских играх сборные Польши и СССР провели финальный матч, который длился шесть с половиной часов. Поляки обыграли советских волейболистов со счетом 3:2

Рекорд Самая большая посещаемость волейбольного матча зафиксирована 19 июля 198З года в Рио-де-Жанейро. На футбольной арене «Маракана» за товарищеским матчем сборных Бразилии и СССР наблюдали, по официальным данным 96 500 зрителей, по неофициальным — 100 000 человек.



Вопросы и ответы

Отвечаем на главные вопросы, которые могут волновать любителей волейбола.

Отличается ли площадка для волейбола от площадки для пионербола?

Нет. Площадка для пионербола имеет такие же размеры, как и классическом варианте волейбола. Ее длина — 18 метров, а ширина — 9 метров.

Какая высота должна быть у волейбольной сетки?

Высота волейбольной сетки для мужчин составляет 243 сантиметра, для женщин — 224 сантиметра.

Можно ли бить мяч ногой в волейболе?

Правилами это не запрещено. Контакт мяча с ногой, спиной, животом, головой или любой другой частью тела считается обычным касанием и судится тоже как самое обычное касание. За один розыгрыш команда может делать только три касания.