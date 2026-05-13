Сборную Беларуси по волейболу допустили к международным турнирам

Белорусская федерация волейбола (БФВ) получила письмо с подписью президента FIVB Фабио Азеведо. При этом в БФВ отметили, что ждут такого же решения от Европейской конфедерации волейбола (CEV).
«Следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, административный совет принял решение допустить национальные сборные Беларуси по волейболу к турнирам под эгидой организации. Это решение касается и сборных по пляжному волейболу всех возрастов», — говорится в сообщении в телеграм-канале НОК Беларуси.
Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) 7 мая снял рекомендации по ограничениям для белорусских спортсменов, при этом оставив в силе приостановку членства Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендации по санкциям в отношении российских спортсменов.
В декабре 2025 года стало известно, что Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение о допуске молодежных сборных России и Беларуси на турниры с января 2026 года.
В начале марта Европейская конфедерация волейбола (CEV) допустила молодежные сборные России до участия в международных соревнованиях под своей эгидой с флагом и гимном.