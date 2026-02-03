Ричмонд
РУСАДА дисквалифицировала тяжелоатлетку за нарушение антидопинговых правил

В организме призера чемпионатов России нашли запрещенные вещества.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Российской антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало на четыре года призера чемпионатов России по тяжелой атлетике Анастасию Демченко за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщили на официальном сайте организации.

В пробе спортсменки был обнаружен тестостерон экзогенного происхождения. Это тестостерон, который не вырабатывается в организме, а вводится в организм извне. В медицинских целях он используется в трихологии. Известно, что он улучшает выносливость спортсмена.

26-летняя Демченко дисквалифицирована до 9 января 2029 года с учетом отбытого срока временного отстранения. Анастасия Демченко в 2019 и 2023 годах становилась серебряным призером чемпионатов России в весовой категории до 45 кг.

Ранее стало известно, что накануне Олимпиады в Италии дисквалифицировали итальянскую биатлонистку Ребекку Паслер.

Напомним, Олимпийские игры состоятся в Италии с 6 февраля по 22 февраля, туда поедут 13 российских спортсменов.