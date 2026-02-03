РУСАДА дисквалифицировала тяжелоатлетку за нарушение антидопинговых правил

Российской антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало на четыре года призера чемпионатов России по тяжелой атлетике Анастасию Демченко за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщили на официальном сайте организации.
В пробе спортсменки был обнаружен тестостерон экзогенного происхождения. Это тестостерон, который не вырабатывается в организме, а вводится в организм извне. В медицинских целях он используется в трихологии. Известно, что он улучшает выносливость спортсмена.
26-летняя Демченко дисквалифицирована до 9 января 2029 года с учетом отбытого срока временного отстранения. Анастасия Демченко в 2019 и 2023 годах становилась серебряным призером чемпионатов России в весовой категории до 45 кг.
Ранее стало известно, что накануне Олимпиады в Италии дисквалифицировали итальянскую биатлонистку Ребекку Паслер.
Напомним, Олимпийские игры состоятся в Италии с 6 февраля по 22 февраля, туда поедут 13 российских спортсменов.