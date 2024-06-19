Контракт Нагельсмана со сборной Германии продлился до ЧМ-2026

Благодаря победе над Венгрией (2:0) сборная Германии первой на турнире гарантировала себе выход в ⅛ финала. В контракте Нагельсмана был соответствующий пункт об автоматическом продлении в случае выхода в плей-офф домашнего турнира.

«В целом я доволен. Для начала нужно выиграть такой матч. Ожиданиями команды и болельщиков на стадионе были три очка, и мы их оправдали. Все отдали все силы. Это очень, очень хороший знак», — сказал Нагельсман после матча.

Нагельсман возглавил сборную Германии в сентябре 2023 года. Под его руководством «бундестим» провела десять матчей, в которых одержала шесть побед при двух ничьих и двух поражениях. Контракт с ним был рассчитан до окончания Евро-2024.