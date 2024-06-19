Контракт Нагельсмана со сборной Германии продлился до ЧМ-2026
Контракт с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманом автоматически продлен до 2026 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Контракт с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманом автоматически продлен до 2026 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Благодаря победе над Венгрией (2:0) сборная Германии первой на турнире гарантировала себе выход в ⅛ финала. В контракте Нагельсмана был соответствующий пункт об автоматическом продлении в случае выхода в плей-офф домашнего турнира.
«В целом я доволен. Для начала нужно выиграть такой матч. Ожиданиями команды и болельщиков на стадионе были три очка, и мы их оправдали. Все отдали все силы. Это очень, очень хороший знак», — сказал Нагельсман после матча.
Нагельсман возглавил сборную Германии в сентябре 2023 года. Под его руководством «бундестим» провела десять матчей, в которых одержала шесть побед при двух ничьих и двух поражениях. Контракт с ним был рассчитан до окончания Евро-2024.
В заключительном туре сборная Германии во Франкфурте сыграет против сборной Швейцарии. Матч пройдет в воскресенье, 23 июня. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.