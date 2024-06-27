Колосков назвал некорректным высказывание Фетисова о Евро

Ранее двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Фетисов в интервью ИА Regnum выступил против показа Евро-2024 и чемпионата мира по хоккею в России.

«Нормально ли такое говорить? О нормальности или ненормальности может сказать только врач. Я не могу судить. Высказывание Фетисова не очень корректно. Футбол смотрят миллионы людей в России, в том числе я и руководители наших клубов. Получается, они предатели? Кажется, наш двукратный олимпийский чемпион по хоккею заблудился», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Чемпионат Европы проходит в Германии и завершится 14 июля.

С февраля 2022 года сборная России была отстранена от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА.