Мостовой: Вамос, Испания! Рад, как за Россию

«Вамос, Испания! Мостовой в очередной раз оказался прав назло врагам! Говорил, что будет 2:1 — так и получилось. Правда, не думал, что будет дополнительное время. Какая радость сейчас в Испании и везде!



Но надо отдать должное Германии — местами немцы играли лучше, чего я не ожидал. Нужно с уважением проводить соперник. В начале матча судья был немного за Германию. Что касается руки Кукурельи, то тогда Крооса надо было удалять на 10-й минуте. Про пенальти сейчас говорить будут все. Но правила установлены — мяч случайно попал в руку, а Кукурелья ее вообще убирал.



Я рад победе Испании, как за Россию. По эмоциям просто фантастика! Звонили сегодня дети из Испании — спрашивали, где и как буду смотреть. Жалко, что эти команды попались на ранней стадии», — сказал Мостовой.