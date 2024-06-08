Испанка упустила медаль ЧЕ в ходьбе на 20 км, начав праздновать до финиша

Испанка Лаура Гарсия-Каро упустила бронзовую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в спортивной ходьбе на дистанции 20 км из-за того, что слишком рано начала праздновать.

Гарсия-Каро подходила к финишу, успев даже повязать испанский флаг на шее. За несколько метров до финишной черты испанка уже начала смеяться и победно вскидывать руки, но она не заметила украинку Людмилу Оляновскую, которая успела ее обогнать.