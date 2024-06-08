13:31 (мск), источник: РБК

Испанка упустила медаль ЧЕ в ходьбе на 20 км, начав праздновать до финиша

Лаура Гарсия-Каро начала смеяться и победно вскидывать руки еще до финишной черты, не заметив украинку Людмилу Оляновскую, которая успела ее обогнать и завоевать бронзу.

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Испанка Лаура Гарсия-Каро упустила бронзовую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в спортивной ходьбе на дистанции 20 км из-за того, что слишком рано начала праздновать.

Гарсия-Каро подходила к финишу, успев даже повязать испанский флаг на шее. За несколько метров до финишной черты испанка уже начала смеяться и победно вскидывать руки, но она не заметила украинку Людмилу Оляновскую, которая успела ее обогнать.

Во время загрузки произошла ошибка.

Золотую медаль завоевал итальянка Антонелла Пальмизано с результатом 1 час 28,08 минуты. Второй стала Валентина Траплетти (1:28.37), третьей — Оляновская (1:28.48).

Чемпионат Европы проходит в Риме. Российские спортсмены сейчас отстранены от участия в международных соревнованиях.

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