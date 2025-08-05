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На чемпионате России по легкой атлетике выступят 35 белорусов

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стал известен состав белорусской команды на чемпионат России по легкой атлетике 2025 года, который пройдет в Казани с 7 по 10 августа. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФЛА.

Источник: БЕЛТА

На турнир заявились 35 белорусских легкоатлетов (20 мужчин и 15 женщин). На беговые дорожки выйдут Никита Жигар, Данила Глузд, Елизавета Третяк (все — 100 м), Виталий Парахонько (110 м с барьерами), Екатерина Живаева (400 м), Ярослав Заянчковский, Екатерина Беланович, Александра Хильманович (все — 400 м с/б), Дмитрий Иваненко, Инна Новик (оба — 3000 м с препятствиями), Вячеслав Скудный (1500 м), Илья Карнаухов (1500 м и 5000 м) и Татьяна Шабанова (1500 м и 3000 м с/п).

В секторах для прыжков выступят Алексей Дудинский, Владислав Булахов (оба — прыжки в длину), Анастасия Дрозд (тройной прыжок), Егор Гуптор, Павел Селиверстов, Елизавета Валуева (все — прыжки в высоту) и Матвей Волков (прыжки с шестом). За призы в десятиборье поспорят Максим Андралойть и Виталий Жук.

Участие в метательных дисциплинах примут Олег Томашевич, Алена Дубицкая, Елена Трус (все — толкание ядра), Владислав Пучко, Евгений Богуцкий (оба — метание диска), Алексей Котковец, Юлия Котковец, Татьяна Холодович, Анна Калиновская (все — метание копья), Александр Шиманович, Юрий Васильченко, Елена Соболева и Анна Соловей (все — метание молота).