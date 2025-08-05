На чемпионате России по легкой атлетике выступят 35 белорусов

На турнир заявились 35 белорусских легкоатлетов (20 мужчин и 15 женщин). На беговые дорожки выйдут Никита Жигар, Данила Глузд, Елизавета Третяк (все — 100 м), Виталий Парахонько (110 м с барьерами), Екатерина Живаева (400 м), Ярослав Заянчковский, Екатерина Беланович, Александра Хильманович (все — 400 м с/б), Дмитрий Иваненко, Инна Новик (оба — 3000 м с препятствиями), Вячеслав Скудный (1500 м), Илья Карнаухов (1500 м и 5000 м) и Татьяна Шабанова (1500 м и 3000 м с/п).