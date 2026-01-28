Ричмонд
Клишина назвала настоящую причину дисквалификации российских легкоатлетов

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина назвала настоящую причину дисквалификации российских легкоатлетов. Спортсменка высказалась на канале Виктора Кравченко в YouTube.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, целью была нейтрализация самого сильного соперника. «Мы приезжали на Олимпиаду в самом большом составе в сравнении с любой сборной», — отметила Клишина.

Спортсменка отметила, что не верит в существование в российской легкой атлетике допинговой системы. «Если бы какая-то эта выдуманная допинговая в стране система существовала, я думаю, она должна была бы быть более структурирована и защищена», — отметила спортсменка.

В августе 2016 года российских легкоатлетов лишили права выступать на международных стартах из-за допинговых скандалов. В 2023-м Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) вернули международный статус, но затем в силу вступили запреты из-за участия России в СВО.