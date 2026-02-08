Чемпионка России в прыжках в высоту Кочанова хотела бы освоить сноуборд

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Действующая чемпионка России в прыжках в высоту Мария Кочанова хотела бы научиться кататься на сноуборде, но исполнить это желание она сможет только после окончания профессиональной карьеры. Об этом Кочанова сообщила ТАСС.
«Лыжи — это моя больная тема, со школы это тянется, ничего не получается у меня на них, — рассказала Кочанова. — А сноуборд штука интересная, хотела бы когда-нибудь себя на нем попробовать. Но пока я являюсь профессиональной спортсменкой, для меня сноуборд опасен. И я сейчас стараюсь миниминизировать всякие подобные риски».
Кочановой 23 года, в июле на Кубке сильнейших спортсменов в Бресте ей удалось преодолеть планку на высоте 2 м. На турнире «Русская зима», который проходил 7 февраля в Москве, эта спортсменка заняла пятое место с результатом 1,85 м.