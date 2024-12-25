«Выглядит как подлое дело». Так что за таблетки употребляет Леброн в НБА?

Об этом пока никто ничего не говорит в открытую, но Король явно сдаёт позиции. Он почти не включается в защите, менее подвижен во время матчей, однако всё равно даже в таком состоянии входит как минимум в топ-10 игроков НБА. Со стабильностью Леброна могут потягаться лишь Криштиану Роналду, Лионель Месси и Новак Джокович. Тем не менее оба легендарных футболиста сейчас выступают в менее статусных чемпионатах, а Король продолжает удивлять в лучшей баскетбольной лиге мира. Это если бы Роналду и Месси до сих пор не просто пылили в Лиге чемпионов, но и забивали по 15 мячей, как в лучшие годы.