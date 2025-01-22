Без шансов! ЦСКА разгромил «Автодор» и сохранил за собой первое место

ЦСКА уверенно остаётся на первой строчке и готовится к сложному поединку с «Уралмашем», который состоится 26-го числа. А вот «Автодор» продлил свою серию поражений до трёх матчей, что, скорее всего, позволит их конкурентам ещё больше укрепить позиции. Весной саратовцам, судя по всему, предстоит тяжёлая борьба за попадание в плей-ин, а мечты о шестой строчке и прямой путёвке в плей-офф, видимо, придётся отложить.