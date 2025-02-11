Арбитражная комиссия встала на сторону Лори и Родригеса в споре с Тэйлором по продаже «Миннесоты»

Тэйлор согласился продать «Миннесоту» Лори и Родригесу в 2021 году за 1,5 миллиарда долларов. При этом покупка должна была проходить в три этапа. Потенциальные владельцы считают, что нынешний управляющий просто передумал продавать клуб и приостановил сделку по надуманной причине.