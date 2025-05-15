Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роналду — самый высокооплачиваемый спортсмен 2025 года. Карри — 2-й, Фьюри — 3-й, Месси — 5-й, Леброн — 6-й (Forbes)

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира, учтя их доходы «в спорте» (зарплаты, бонусы, призовые) и «за пределами спорта» (спонсорские и иные сделки).

Источник: Спортс"

Топ-10 выглядит так:

1. Криштиану Роналду (футбол) — 275 млн долларов (225 млн в спорте + 50 млн за его пределами);

2. Стефен Карри (баскетбол) — 156 (100+56) млн;

3. Тайсон Фьюри (бокс) — 146 (140+6) млн;

4. Дак Прескотт (американский футбол) — 137 (127+10) млн;

5. Лионель Месси (футбол) — 135 (60+75) млн;

6. Леброн Джеймс (баскетбол) — 133,8 (48,8+85) млн;

7. Хуан Сото (бейсбол) — 114 (109+5) млн;

8. Карим Бензема (футбол) — 104 (100+4) млн;

9. Сехей Отани (бейсбол) — 102,5 (2,5+100) млн;

10. Кевин Дюрэнт (баскетбол) — 101,4 (51,4+50) млн.