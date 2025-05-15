Роналду — самый высокооплачиваемый спортсмен 2025 года. Карри — 2-й, Фьюри — 3-й, Месси — 5-й, Леброн — 6-й (Forbes)

Топ-10 выглядит так:
1. Криштиану Роналду (футбол) — 275 млн долларов (225 млн в спорте + 50 млн за его пределами);
2. Стефен Карри (баскетбол) — 156 (100+56) млн;
3. Тайсон Фьюри (бокс) — 146 (140+6) млн;
4. Дак Прескотт (американский футбол) — 137 (127+10) млн;
5. Лионель Месси (футбол) — 135 (60+75) млн;
6. Леброн Джеймс (баскетбол) — 133,8 (48,8+85) млн;
7. Хуан Сото (бейсбол) — 114 (109+5) млн;
8. Карим Бензема (футбол) — 104 (100+4) млн;
9. Сехей Отани (бейсбол) — 102,5 (2,5+100) млн;
10. Кевин Дюрэнт (баскетбол) — 101,4 (51,4+50) млн.