Баскетболистки «Горизонта» спустя год вернули себе золото чемпионата Беларуси

Сегодня в Молодечно в пятом, решающем поединке золотой серии подопечные Наталии Трофимовой победили баскетболисток «МИНСКА» со счетом 52:45. «Горизонт» начал встречу очень активно и выигрывал 12:0. Но постепенно соперницы не только выровняли игру, но даже ушли на большой перерыв с минимальным перевесом в счете — 25:24. Во второй половине встречи победительницы регулярного первенства все же сумели добиться победы с перевесом в семь очков и отобрали у «МИНСКА» чемпионский титул.