Баскетболистки «Горизонта» спустя год вернули себе золото чемпионата Беларуси

Сегодня в Молодечно в пятом, решающем поединке золотой серии подопечные Наталии Трофимовой победили баскетболисток «МИНСКА» со счетом 52:45. «Горизонт» начал встречу очень активно и выигрывал 12:0. Но постепенно соперницы не только выровняли игру, но даже ушли на большой перерыв с минимальным перевесом в счете — 25:24. Во второй половине встречи победительницы регулярного первенства все же сумели добиться победы с перевесом в семь очков и отобрали у «МИНСКА» чемпионский титул.
До этого команды одержали по две виктории — «Горизонт» выиграл со счетом 72:57 и 68:65, а в активе «МИНСКА» были победы с результатом 65:64 и 55:53.
Ранее обладательницами бронзовых наград стали баскетболистки гродненской «Олимпии», трижды победившие «Горизонт-2-РЦОП» — 78:44, 86:45 и 80:62.
После стартовых матчей в медальных сериях мужского чемпионата счет равный — 1:1. В борьбе за золото баскетболисты «Гродно-93» в Лиде сначала обыграли «МИНСК» — 89:74, а потом уступили — 63:66. Следующие поединки состоятся 22 и 24 мая в столичном Дворце спорта. В первой домашней игре бронзовой серии могилевский «Борисфен» победил витебский «Рубон» со счетом 96:90, а затем витебчане взяли реванш с результатом 87:71. Третий матч состоится 23 мая в Витебске.