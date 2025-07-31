Винисиус о вдохновивших его спортсменах: «Роналду всегда стремится быть лучшим, Леброн показал, что величие не ограничивается спортом. Роналдо, Роналдиньо и Неймар много значат для Бразилии»

"Криштиану Роналду вдохновил меня своей невероятной работой и преданностью делу. Он никогда не перестает стремиться быть лучшим. Леброн Джеймс [вдохновил меня] тем же, но еще и тем, что он сделал для своего сообщества, показав, что величие не ограничивается [спортивными] выступлениями.