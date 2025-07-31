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Винисиус о вдохновивших его спортсменах: «Роналду всегда стремится быть лучшим, Леброн показал, что величие не ограничивается спортом. Роналдо, Роналдиньо и Неймар много значат для Бразилии»

"Криштиану Роналду вдохновил меня своей невероятной работой и преданностью делу. Он никогда не перестает стремиться быть лучшим. Леброн Джеймс [вдохновил меня] тем же, но еще и тем, что он сделал для своего сообщества, показав, что величие не ограничивается [спортивными] выступлениями.

Источник: Спортс"

"Криштиану Роналду вдохновил меня своей невероятной работой и преданностью делу. Он никогда не перестает стремиться быть лучшим. Леброн Джеймс [вдохновил меня] тем же, но еще и тем, что он сделал для своего сообщества, показав, что величие не ограничивается [спортивными] выступлениями.

И, конечно, бразильские легенды, такие как Роналдо, Роналдиньо и Неймар, которые многое значат для бразильского народа и бразильского футбола. Они показали миру талант и радость, которые мы приносим в игру«, — сказал вингер “Реала” и сборной Бразилии.