Ватутин о медиабаскетболе: «Приятель мне говорит: “Ты не понимаешь! Там самые красивые девушки, там есть хайп”

«Я, наверное, сделаю антирекламу медиабаскетболу. История очень интересная, популярная, собирает полные трибуны. Меня много раз звали, но я так и не посетил. Могу смотреть только на какие-то цифры с легкой завистью. Один мой знакомый постоянно ходит на медиабаскет. Я ему говорю: “Ты же сам играл в баскетбол, ходишь к нам на игры, что ты там забыл?” Он отвечает: “Ты не понимаешь! Там самые красивые девушки”.