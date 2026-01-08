Ватутин о медиабаскетболе: «Приятель мне говорит: “Ты не понимаешь! Там самые красивые девушки, там есть хайп”

«Я, наверное, сделаю антирекламу медиабаскетболу. История очень интересная, популярная, собирает полные трибуны. Меня много раз звали, но я так и не посетил. Могу смотреть только на какие-то цифры с легкой завистью. Один мой знакомый постоянно ходит на медиабаскет. Я ему говорю: “Ты же сам играл в баскетбол, ходишь к нам на игры, что ты там забыл?” Он отвечает: “Ты не понимаешь! Там самые красивые девушки”.
А где самые красивые девушки? Там, где интересно, где есть хайп. Классная тема. Не знаю протянет ли она долго. Был взрыв на рынке спортивного маркетинга и ребятам, которые это сделали, большой респект. Не уверен, что долго проживет, но все это очень интересно.
Для многих непрофессионалов нет разницы между 5 на 5 и 3 на 3. Например, был финал на ЦСКА-Арене, и мне некоторые звонили и просили билеты. А я не понимал про что они говорят. Хорошие места там стоят больше 100 тыс. рублей. Дай бог, чтобы у меня таки продажи были!
Были мысли о создании своей медиакоманды, но по экономическим причинам решили не влезать. И я не уверен, что, прыгнув в последний вагон, мы бы оказались в первом классе. Наверное, мы немного опоздали", — сказал Андрей Ватутин.
Лига Ставок Media Basket — первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3×3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Obladaet, Элджей и Макан, экс-игрок НБА и президент РФБ Андрей Кириленко.
На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола — например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год — весной и осенью. Финал шестого сезона прошел на «ЦСКА Арене».
Я посмотрел финал медиабаскета — рядом с Мозговым и инста-львицами.