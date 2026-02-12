Вашингтон
Зеленский отреагировал на дисквалификацию украинского скелетониста из-за шлема

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича с Олимпиады, заявил, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) не соответствует принципам олимпизма.

Источник: Reuters

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Спорт не означает бездумность, а олимпийское движение должно помогать останавливать войны… К сожалению, решение Международного олимпийского комитета дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича говорит об обратном», — сказано в сообщении.

При этом украинский лидер выразил благодарность отстраненному спортсмену за его позицию.

«Мы гордимся Владиславом и его поступком. Иметь смелость — это больше, чем иметь медали», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что МОК дисквалифицировал Гераскевича и лишил его олимпийской аккредитации. Спортсмен намеревался выйти на соревнования в шлеме с изображениями погибших украинских спортсменов.

«Он публично дал понять, что открыто намерен нарушить руководящие принципы самовыражения спортсменов МОК», — объяснили в комитете.

