Чемпион России по боксу скончался из-за опухоли, распространившейся по позвоночнику

Башкиров, которого прозвали Сибирским Тайсоном, умер из-за опухоли. В семье спортсмена рассказали, что у него была опухоль спинного мозга, которая распространилась на все отделы позвоночника. Башкиров перенес два хирургических вмешательства и 24 сеанса лучевой терапии, однако это не помогло ему справиться с заболеванием. Его организм не выдержал такой серьезной нагрузки.