Восторг от допуска, чувства Тутберидзе и мощный напряг: ЧР — просто бомба!

Чемпионат России по фигурному катанию — главный старт сезона. Этот штамп был аксиомой и во времена размеренной жизни, когда на нем формировали сборную для выступления на чемпионатах Европы, мира, а раз в четыре года — Олимпийских играх. Каждый фигурист, который помнит, что такое отбор, скажет: пройти его сито в сто раз волнительнее, чем потом выступать в составе сборной. Даже если это Олимпиада. Удалось покорить вершину мечты — молодец, честь и хвала. Не удалось — что ж, такова жизнь, она на подступах к этой вершине не заканчивается. Даже Евгения Медведева пришла к этой мысли, хотя, казалось бы.