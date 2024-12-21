Восторг от допуска, чувства Тутберидзе и мощный напряг: ЧР — просто бомба!

Чемпионат России по фигурному катанию — главный старт сезона. Этот штамп был аксиомой и во времена размеренной жизни, когда на нем формировали сборную для выступления на чемпионатах Европы, мира, а раз в четыре года — Олимпийских играх. Каждый фигурист, который помнит, что такое отбор, скажет: пройти его сито в сто раз волнительнее, чем потом выступать в составе сборной. Даже если это Олимпиада. Удалось покорить вершину мечты — молодец, честь и хвала. Не удалось — что ж, такова жизнь, она на подступах к этой вершине не заканчивается. Даже Евгения Медведева пришла к этой мысли, хотя, казалось бы.
Ругать ведущего, который известил зрителей, а заодно и фигуристов на омской арене о допуске до олимпийского отбора, конечно, смешно — он лишь проявил профессионализм, а вот к Международному союзу конькобежцев, который опубликовал релиз в разгар чемпионата России, есть вопросы. Не получается отделаться от мысли, что это было сделано специально. Как будто боссы ISU, недовольные тем, что «сдают назад», решили: ну тогда мы максимально сыграем им на нервах. И, безусловно, нервов добавили — несмотря на то, что практически все спортсмены и тренеры встретили новость о допуске до олимпийского отбора ликованием.
Иначе как нервами трудно объяснить катастрофу Марка Кондратюка. Набрать потрясающие 105 баллов в короткой программе и напрочь сорвать произвольную — как это возможно? Да вот так — сломавшись под прессом последнего стартового номера, уготовленного лидеру. И ведь бронзовому призеру командного турнира Пекина-2022 не нужны были все те пять четверных прыжков, освоенные им в произвольном прокате нынешнего сезона, чтобы дать себе шанс на вторую подряд Олимпиаду. Точно бы хватило и четырех, да даже, может, трех, но с идеальным прокатом. Однако Марк сделал чисто только один — и улетел с первого промежуточного места на итоговое пятое.
Как понять, почему не справился с прокатом Петр Гуменник? Неделю назад на генеральной репетиции в Минске, где проходил Кубок Содружества, генеральная репетиция прошла почти идеально. Любой чистый прокат, как считается, окрыляет уверенностью в собственных силах. Короткая программа в четверг это подтвердила — Гуменник был хорош. Но наступила пятница, а с ней информация от ISU, потом суббота — и вот Петр уже не похож сам на себя. Четыре сорванных прыжка, один с падением, и Милан стал далек от финишировавшего четвертым Гуменника как Шенгенская виза от рядового россиянина.
Новый же чемпион России исполнил скачок в обратном направлении. Владислав Дикиджи, едва ли не самый стабильный фигурист последних двух лет, в коротком прокате внезапно оступился на четверном лутце и, казалось, оставил в снежном четверге шансы на золото, оказавшись на шестом месте. Однако доказал, что на осечку имеет право каждый, и обрел в субботу свою фирменную устойчивость, которая чистым произвольным прокатом с четырьмя квадами вывела его к убедительной победе.
Дикиджи и раньше производил впечатление парня, так скажем, довольно легко прыгающего не только на льду, но и по жизни. В спорте, говорят, таким быть проще. «Новость об олимпийском допуске прочитал в телеграм-паблике, сначала она меня шокировала, но через десять минут забыл о ней и больше не вспоминал», — эти слова отлично характеризуют нового чемпиона России и теперь главного фаворита на участие в отборе на Игры-2026.
Но, безусловно, колоссальную работу, которая необходима для больших побед, это свойство характера не отменяет. А в нее Дикиджи с тренером Олегом Татауровым вгрызается — и штурмует, в том числе, высоты, которые задает лидер нынешнего мирового фигурного катания Илья Малинин. Освоил американец четверной аксель? Осваивает его и лучший на данный момент российский фигурист. Нет сомнений, что если кто способен в нашей стране бросить перчатку Малинину — то в данный момент это именно Дикиджи.
Поверхностный анализ, который провел, наверное, каждый любитель фигурного катания, узнав о допуске россиян на Олимпиаду, на тему «а кто же туда поедет», без особых проблем выявил фаворитов в танцах, парном и женском одиночном катании. У мужчин предполагалась борьба и долгие споры — кого же назначать счастливым обладателем путевки на олимпийскую квалификацию. То есть, учитывая ее невысокий, по традиции, уровень — и на сами Игры. Безусловно, не скажешь, что борьбы этой не получилось — но по факту Дикиджи опередил серебряного призера чемпионата России Глеба Лутфуллина на 14 баллов, а бронзового, двукратного чемпионат страны Евгения Семененко — на 15 с половиной. И вряд ли кто-то теперь скажет, что на олимпийский отбор в Пекин должен ехать кто-либо еще, а не чемпион России.
Чуть раньше в субботу невероятно валидольную концовку выдали девушки. Если кто-то любит представлять ход борьбы по протоколу с оценками — и микродоли напряжения, царившего под сводами омской арены, не почувствует. Не узнает, что даже железная леди российского фигурного катания Этери Тутберидзе расчувствовалась до слез, когда встречала теперь уже двукратную чемпионку России Аделию Петросян на выходе со льда.
«Может быть, ей что-то в глаз попало? — смело пошутила над тренером Петросян на пресс-конференции, но потом извинилась, что довела Этери Георгиевну до слез. — Она увидела, как я нервничаю, и сама разнервничалась». «Я думала, умру где-то, ноги тряслись, земля и лед уходили из-под ног, — призналась фигуристка на пресс-конференции, описывая свое состояние перед произвольной программой. — Морально тяжело было собраться, это получилось благодаря моим тренерам, сообщениям от мамы и бабушки. Мне кажется, я молитв пять произнесла».
Возвращаясь к вопросу чемпионата — что заставило так волноваться? Ответ очевиден. Как очевидно и то, что Петросян — безоговорочно кандидат номер один на олимпийскую путевку. А вот над заявкой запасной фигуристки придется поломать голову. Смешливая Дарья Садкова тоже наладила к чемпионату страны четверные и благодаря им взлетела к серебряной медали — но она ошибалась на квадах, и не только, на предыдущих турнирах.
Непосредственная Алина Горбачева, заплакавшая сначала от боли за сорванные прыжки, а потом от счастья за выигранную бронзу, тоже не железобетонной стабильности девочка. А Софья Муравьева с двухсерийным «Лебединым озером», в котором, наконец, предстала во всей красе и недобравшая до третьего места две жалкие сотые балла? А Софья Акатьева и Анна Фролова с их волшебным катанием?
Достойна каждая.
В танцах прогнозировали революцию — но на чемпионате России еще не пришло для нее время. Александра Степанова и Иван Букин отбили наскоки дерзких претендентов на звание первой танцевальной пары страны и застолбили за собой право на олимпийский выезд. Куда удастся «выехать» — второй вопрос, но иной ответ ни одному другому дуэту через год на Олимпийских играх все равно получить бы не удалось.
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин с диким восторгом встретили как свое второе место в Омске, так и олимпийский допуск (по крайней мере, это относится к партнерше). А Ирина Хавронина и Девид Нарижный выиграли вторую подряд бронзу чемпионата России — но если в прошлом году это было «спасение», то сейчас — позиция силы.
А в парном катании на чемпионате России произошел, грубо говоря, вынос — одной парой всех остальных. Анастасия Мишина и Александр Галлямов убедили всех сомневавшихся в том, что они превосходят Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, в первую очередь, в умении штамповать чистые прокаты словно на конвейере. Пара экс-чемпионов Европы, сильная половина которой когда-то кричала на льду «в очередь», обнаружила себя в ситуации, когда им говорят «вас тут не стояло» — в первую очередь, Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, большое количество поклонников которой уверены, что им должно было достаться серебро, а не бронзу.
Андрей Симоненко