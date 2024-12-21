Навка оценила допуск российских фигуристов к отбору на ОИ-2026

20 декабря россияне получили по одной квоте на Олимпиаду в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду. Однако при этом российским атлетам будет запрещено выступать в командном турнире, а также общаться с представителями прессы. Запрет на общение с журналистами также действовал для российских пловцов, выступающих в нейтральном статусе на чемпионате мира на короткой воде.