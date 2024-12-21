Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Навка оценила допуск российских фигуристов к отбору на ОИ-2026

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка оценила допуск российских фигуристов к отбору на Олимпийские игры 2026 года. Ее слова приводит РИА Новости.

Источник: Газета.Ру

«Это радостные новости. Слава богу, что все сдвинулось с места, хотя условия очень жесткие. Я надеюсь, что все наши спортсмены поедут на Олимпийские игры. Будем болеть за них», — заявила Навка.

20 декабря россияне получили по одной квоте на Олимпиаду в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду. Однако при этом российским атлетам будет запрещено выступать в командном турнире, а также общаться с представителями прессы. Запрет на общение с журналистами также действовал для российских пловцов, выступающих в нейтральном статусе на чемпионате мира на короткой воде.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.