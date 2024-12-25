Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роднина о дочери, которая живет в США: «Надо повернуться спиной друг к другу и забыть, что мы родственники?»

Советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка (1972, 1976, 1980), ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о своих отношениях с дочерью Аленой Миньковской, которая живет в США.

Источник: Соцсети

— Разные взгляды с дочерью никак не сказываются на наших отношениях. Они нормально разные. Мы прожили разные жизни, бывали в разных ситуациях, у нас разный возраст. Как у нас в классике — проблема отцов и детей.

Общение у нас происходит. А что, если разные взгляды, то надо повернуться спиной друг к другу и забыть, что мы родственники?

— Когда вы последний раз виделись?

— Она живет в США. И мне кажется, вы сами писали, что мы встречались в Баку. Последний раз мы виделись в июле этого года, — сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.

Миньковская — 38-летняя дочь Родниной от второго мужа, Леонида Миньковского. В июле сообщалось, что Роднина уехала из России для встречи с дочкой-американкой и ее семьей. Воссоединение произошло в Азербайджане.

В мае 2022 года дочь Родниной дала достаточно громкое интервью, в котором она в числе прочего заявила: «В России очень страшно говорить правду. Люди думают, что их подслушивают и записывают».

Кроме того, Миньковская тогда призналась: «Я знала, что до этого дойдет, но все равно очень больно и обидно, что на маму наложили санкции».

Также Алена сказала: «Моя мама находится не на правильной стороне. Но куда уйти из Госдумы, что с ними будет?».

Добавим, что Родниной 12 сентября текущего года исполнилось 75 лет.