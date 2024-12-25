Роднина о дочери, которая живет в США: «Надо повернуться спиной друг к другу и забыть, что мы родственники?»

— Разные взгляды с дочерью никак не сказываются на наших отношениях. Они нормально разные. Мы прожили разные жизни, бывали в разных ситуациях, у нас разный возраст. Как у нас в классике — проблема отцов и детей.
Общение у нас происходит. А что, если разные взгляды, то надо повернуться спиной друг к другу и забыть, что мы родственники?
— Когда вы последний раз виделись?
— Она живет в США. И мне кажется, вы сами писали, что мы встречались в Баку. Последний раз мы виделись в июле этого года, — сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.
Миньковская — 38-летняя дочь Родниной от второго мужа, Леонида Миньковского. В июле сообщалось, что Роднина уехала из России для встречи с дочкой-американкой и ее семьей. Воссоединение произошло в Азербайджане.
В мае 2022 года дочь Родниной дала достаточно громкое интервью, в котором она в числе прочего заявила: «В России очень страшно говорить правду. Люди думают, что их подслушивают и записывают».
Кроме того, Миньковская тогда призналась: «Я знала, что до этого дойдет, но все равно очень больно и обидно, что на маму наложили санкции».
Также Алена сказала: «Моя мама находится не на правильной стороне. Но куда уйти из Госдумы, что с ними будет?».
Добавим, что Родниной 12 сентября текущего года исполнилось 75 лет.