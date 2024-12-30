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Роднина: «Надо не жить в России, чтобы не замечать рост цен»

Советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка (1972, 1976, 1980), ныне депутат Госдумы Ирина Роднина, отвечая на вопросы про Новый год, высказалась о росте цен.

Источник: РИА "Новости"

— Не поделитесь, где и с кем будете праздновать Новый год?

— Ну вот, прямо сейчас все открыла, распечатала, показала…

— Вы слушаете обращения президента в новогоднюю ночь?

— Как правило, да, слушаю.

— Заметили ли увеличение цен на продукты к новогоднему столу?

— Замечаю увеличение цен не только к Новому году. Цены на продукты растут всегда. Надо не жить в этой стране, чтобы не замечать рост цен, — сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24 Ксенией Хатько.

Ранее сообщалось, что Роднина высказалась о претензиях по поводу американского гражданства у ее дочери.