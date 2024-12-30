Роднина: «Надо не жить в России, чтобы не замечать рост цен»

— Не поделитесь, где и с кем будете праздновать Новый год?
— Ну вот, прямо сейчас все открыла, распечатала, показала…
— Вы слушаете обращения президента в новогоднюю ночь?
— Как правило, да, слушаю.
— Заметили ли увеличение цен на продукты к новогоднему столу?
— Замечаю увеличение цен не только к Новому году. Цены на продукты растут всегда. Надо не жить в этой стране, чтобы не замечать рост цен, — сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24 Ксенией Хатько.
Ранее сообщалось, что Роднина высказалась о претензиях по поводу американского гражданства у ее дочери.