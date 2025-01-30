Фигуристки Морозовой не было на борту упавшего в Вашингтоне самолета

Морозовой 23 года, до декабря 2022 года она выступала в дуэте с Девидом Нарижным. Спортсмены стали победителями этапов Гран-при России в Москве и Казани. Позднее Морозова начала кататься с Игорем Еременко, в 2024 году фигуристы приняли решение выступать за США.