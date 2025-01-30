Фигуристки Морозовой не было на борту упавшего в Вашингтоне самолета

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Фигуристка Аннабель Морозова не находилась на борту упавшего в Вашингтоне самолета. Об этом ТАСС рассказал источник.
Ранее Telegram-канал Mash опубликовал список фигуристов, которые могли находиться на борту упавшего самолета. В списке присутствовала Морозова.
«Аннабель Морозова не летела рейсом, разбившимся под Вашингтоном. В настоящее время фигуристка находится во Флориде», — сказал собеседник агентства.
Морозовой 23 года, до декабря 2022 года она выступала в дуэте с Девидом Нарижным. Спортсмены стали победителями этапов Гран-при России в Москве и Казани. Позднее Морозова начала кататься с Игорем Еременко, в 2024 году фигуристы приняли решение выступать за США.
В среду вечером американский пассажирский самолет и вертолет Сухопутных войск США столкнулись в небе у аэропорта имени Рональда Рейгана, находящегося в 10−15 минутах езды на автомобиле от центра Вашингтона. Самолет выполнял рейс авиакомпании American Airlines из штата Канзас, на его борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Самолет рухнул в реку Потомак. На месте трагедии идет поисково-спасательная операция.
По меньшей мере 19 тел погибших были извлечены из реки Потомак, сообщил информационный портал BNO News. Телеканал CNN сообщил, что после полуторачасовых поисковых работ обнаружить выживших не удалось. Ранее региональное подразделение телекомпании NBC сообщало, что после авиакатастрофы как минимум четырех человек удалось достать из реки Потомак.