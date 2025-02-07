Тарасова высказалась о первенстве России среди юниоров: «Редкое безобразие. Ставим несправедливые оценки»

— Могу его только поздравить и поблагодарить. Он работает с такой девочкой, Елена делает умопомрачительные элементы, у нее потрясающая программа. Я вижу их работу, иногда хожу к ним. Большая радость, что олимпийский чемпион так работает и ему нравится трудиться с утра до ночи. А мы его спортсменке ставим несправедливые оценки, она с уникальным катанием побеждает с минимальным преимуществом. Редкое безобразие, — сказала Тарасова «Матч ТВ».