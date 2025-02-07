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Тарасова высказалась о первенстве России среди юниоров: «Редкое безобразие. Ставим несправедливые оценки»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила Евгения Плющенко с победой его ученицы Елены Костылевой на чемпионате России среди юниоров.

Источник: Sport24

Победительницей турнира юниорок стала Елена Костылева. Ученица двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко заняла первое место, набрав 233,10 балла.

Ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова заняла второе место с результатом 231,56 балла, а замкнула тройку лучших среди юниорок София Дзепка (218,38).

— Как оцените тренерский потенциал Плющенко?

— Могу его только поздравить и поблагодарить. Он работает с такой девочкой, Елена делает умопомрачительные элементы, у нее потрясающая программа. Я вижу их работу, иногда хожу к ним. Большая радость, что олимпийский чемпион так работает и ему нравится трудиться с утра до ночи. А мы его спортсменке ставим несправедливые оценки, она с уникальным катанием побеждает с минимальным преимуществом. Редкое безобразие, — сказала Тарасова «Матч ТВ».