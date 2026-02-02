Сколько медалей ждать от наших на Олимпиаде-2026?

И все равно это самый скромный состав за всю историю СССР / России, поэтому медальные планы никто из чиновников уже не проговаривает. Задачи действительно другие — возвращение в элиту почти во всех видах показывает, как далеко убежал мировой спорт за годы нашего отсутствия. Но это не значит, что шансы на медали равны нулю — попробуем их оценить.
В борьбе за золото
Фигуристка Аделия Петросян
В идеальных условиях Петросян считалась бы абсолютным хедлайнером. Особенно если турнир проходил бы год-два-три назад, когда Аделия еще не вошла в пубертат, обходилась без сложных травм, владела тройным акселем и букетом четверных (риттбергер, флип, тулуп).
Но и сейчас у Петросян остаются мощные козыри: больше никто в мире не сочетает тройной аксель с четверным тулупом и не может собрать базу под 75 баллов в произвольной. А дальше начинаются нюансы.
1. Главный — из-за летней травмы Петросян нестабильна в олимпийском сезоне.
Например, ни одна из трех соревновательных попыток четверного тулупа не прошла, все завершились падениями. А заходить в золотую гонку лишь с тройным акселем (который у Аделии тоже получается спорадически) сомнительно, ведь его прыгают американка Эмбер Гленн и японка Ами Накаи, у которых при прочих равных есть запас судейского уважения за заслуги.
2. А вот у Петросян нет ни международного опыта (если не считать два юниорских Гран-при в 2021-м и сентябрьскую олимпийскую квалификацию), ни признания (или хотя бы узнавания) иностранных арбитров — они точно не будут подражать людям, которые судят турниры в России.
Для сравнения, на олимпийской квалификации в Китае Петросян поставили компоненты слабее, чем у Анастасии Губановой из Грузии или Виктории Сафоновой из Беларуси, не говоря уже про бельгийку Луну Хендрикс. А попадание Аделии в первую разминку в Милане — дополнительный повод на законных традициях придержать ей баллы.
И все равно Петросян в Милане-2026 будет решать задачу-максимум — по-другому в штабе ее тренера не умеют.
«Кататься без ультра-си на Олимпиаде совершенно не имеет никакого смысла. Потому что мы будем начинать с первой разминки, у нас нет рейтинга, и ничем примечательным мы не будем отличаться, и абсолютно спокойно можно нам ставить низкие компоненты. Нет таких прыжков, которые перекрыли бы разницу, которая будет между лидерами и нами», — Этери Тутберидзе подтверждает, что золотые перспективы Петросян будет определять исключительно качество трикселя и четверного тулупа.
Вот и выходит, что у Аделии в погоне за золотом не остается шансов на серебро или бронзу. Либо победа с идеальным списком ультрапрыжков, либо вылет за пьедестал — если все пойдет не по плану.
Прогноз: пусть выиграет, ведь в последний раз россиянки отдавали кому-то личный турнир 16 лет назад.
Борьба за медали
Фигурист Петр Гуменник
Только безумный форс-мажор может оставить без золота Илью Малинина, который обычно заканчивает турниры с отрывом в десятки баллов. Но других небожителей в мужской фигурке нет — есть много мастеровитых, но нестабильных претендентов на награды.
Гуменник прыжковым набором не уступает преследователям Малинина — пять потенциальных четверных и техническая база за 90 баллов позволяют взлетать на подиум. Вопрос в качестве — ведь в России почти не проверяли прыжки Петра на докруты (которые есть), а на Олимпиаде судьи будут особенно придирчивы к амбициозному дебютанту из первой разминки.
Опыт — еще одно слабое место Гуменника, который после юниорского чемпионата мира в 2020-м побывал лишь на итальянском этапе Кубка мира и паре челленджеров в сезоне-2021/22. Резкий подъем на Олимпиаду с глубин внутренних этапов Гран-при — слишком декомпрессионная история для подиума, хотя медальный потенциал у Петра точно есть.
Но нет права на осторожность: чтобы бороться за награду, необходимо рисковать уже в короткой, иначе можно раствориться в третьей-четвертой разминках в произвольной.
Прогноз: все-таки без медали, выиграть которую на первом в жизни большом турнире в такой конкурентной среде, как мужская фигурка, слишком сложно.
Лыжник Савелий Коростелев
Вдруг вы не знали, но сейчас именно 22-летний Коростелев (а не Большунов, как все привыкли) — главная сила российских лыж и новое лицо с их обложки.
Савелий выиграл прошлогодний тотал Кубка России, а в нынешнем лидировал до отъезда на Кубок мира, выиграв все дистанционные гонки, в которых участвовал (их, правда, набралось лишь три). Но теперь статус лучшего лыжника страны не гарантирует заезд в мировые топ-3: у Коростелева после обретения нейтрального статуса было 11 попыток в Кубке мира, но пока рекорд — 4-е место в специфическом забеге в гору («Тур де Ски»).
Месяц гонок в Европе сделал Коростелева сильнее, чем сотня стартов в России. Он действительно освоился рядом с лыжными монстрами, сократив от них отставание и введя в привычку заезжать в топ-10. Вот только следующий шаг — самый сложный.
Прогноз: для медали необходимо слишком много совпадений: сверхформа Савелия, идеальный сервис, слабость лидеров в конкретной гонке и удача. Поэтому есть ощущение, что медальные Олимпиады Коростелева впереди — там, где он сможет бежать с позиции силы или даже доминировать.
Ски-альпинист Никита Филиппов
Филиппов — самый титулованный и котирующийся в мировом рейтинге спортсмен среди всех россиян, прорвавшихся в Милан-2026. Факт, который заставляет верить: дебют ски-альпинизма в олимпийской программе войдет в историю еще и медалью спортсмена из России.
Прямо сейчас Никита идет 7-м в тотале Кубка мира и 8-м в спринтерском зачете. Еще важнее детали: в этом сезоне у Филиппова уже две спринтерских бронзы (именно эта дисциплина олимпийская): в любимом русскими местечке Куршавель и в испанском Бой-Тауле. Прошлый сезон тоже в плюс — четыре попадания в топ-10 на этапах Кубка мира и серебро ЧМ-2025 в категории U-23.
Все признаки, что Филиппов — мировая элита, налицо. Правда, у чиновников из ски-альпинизма оптимизма чуть меньше.
«Никита в хорошей форме, на чемпионате России с сильным составом выиграл золото. Шансы на медали в Италии есть, но будет очень сложно. Конкуренция там очень жесткая. Есть шанс, Олимпийский комитет его выделил в десятке. Так что целевая задача — десятка. Но шанс есть и выше, он очень упорный и целеустремленный. Превзойдет себя, это точно», — прогноз председателя комиссии ФАР по ски‑альпинизму Андрея Романова.
Прогноз: медаль, а почему бы и нет? Вероятно, это самый непредсказуемый вид спорта в Милане-2026 — просто потому, что вряд ли эти спортсмены когда-то собирались выступать на Олимпиаде.
Лыжница Дарья Непряева
Непряева, как и Коростелев, владеет прошлогодним Кубком России, который взяла больше стабильностью и количеством — всего три победы в 24 гонках. Но на Кубке мира, куда Дарья попала в декабре, отдельные гонки внушали оптимизм — например, с 6-го и 8-го мест в январских масс-стартах можно впорхнуть и на олимпийский подиум.
Но есть грустная оговорка: в женских лыжах слишком велик разрыв между лучшими лыжницами и вторым эшелоном (куда пока входит Непряева), чтобы ликвидировать его за пару недель. Просто для понимания — в обеих контактных гонках, где Непряева была близка к топ-5, ее отставание от основной группы шло на десятки секунд. Это много.
«В спринте шансов нет ни у Коростелева, ни у Непряевой. Остаются разделка, марафон и скиатлон. Посмотрев на готовность иностранных спортсменов в разделках, видно, что это действительно топ. Плюс разделка будет коньком, а наши ребята более привержены классике. Поэтому завоевать медаль в коньковой разделке шансов нет.
Остаются скиатлон и 50-километровый марафон, то есть 20-километровая и 50-километровая дистанции. Им нужно сосредоточиться на одной гонке и не распыляться», — пожалуй, самый близкий к реальности расклад от медалиста Игр-2006 Ивана Алыпова.
Впрочем, тренер сборной Егор Сорин анонсировал участие Коростелева и Непряевой во всех гонках — не снизит ли частота шансы на подиум?
Прогноз: для медали, конечно, рановато.
Где-то рядом с топ-10 в надежде на чудо
Конькобежки Анастасия Семенова и Ксения Коржова
У Коржовой в профайле сезона два подиума (1-е и 3-е места) на этапах Кубка мира, правда, происходило это во втором дивизионе. А пробуя силы на той же трешке в элитном дивизионе, Ксения располагалась на границе первой десятки, откуда запрыгнуть в медали на Играх пока нереально.
Семенова в Милане-2026 побежит масс-старт, который дважды забирала в дивизионе Б текущего сезона, но в элитном дивизионе не поднималась выше 10-го места.
«О каких-либо медалях говорить, наверное, неправильно. Но в чудеса мы верим. Возможно, что-то произойдет. Хотя, наблюдая за результатами иностранцев, понимаем, что спорт не стоит на месте, еще и такими темпами. Это говорит о том, что ребята за рубежом очень серьезно готовятся. Динамика результатов, показанная западными спортсменами, говорит сама за себя», — босс российских коньков Николай Гуляев верит в чудо, но подтверждает, что мировой спорт, пока в нем не было наших, убежал далеко.
Тот случай, когда главное — участие
Саночники Павел Репилов и Дарья Олесик
Когда-то старший брат Репилова побеждал на чемпионатах мира и был 9-м на прошлой Олимпиаде, но сейчас находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве при закупке саней. У нового поколения саночников проблемы немного другие.
Репилов-младший и Олесик пока далеки от лидеров — это выяснилось на этапах Кубка мира, где максимальные результат Дарьи — 10-е место, а Павла — 17-е. В, пожалуй, самом предсказуемом зимнем спорте прорывы с таких дальних позиций невозможны.
Шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова
Ивану и Алене тоже далеко до элитных стандартов, с которыми они встретились впервые в жизни в конце 2025-го, попав на Мировой тур. Результаты не убеждают: у Посашкова между финишами в третьем десятке на 1000-метровке просочился прорыв на 12-е место, а Крылова все четыре гонки заканчивала в диапазоне мест с 21-го по 26-е.
С такой колодой не поможет даже везение австралийца Стивена Брэдберри, не верит в них и глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев.
«Чудеса бывают в шорт-треке. Но чтобы они случились, нужно оказаться в финале А. Вот там возможно все. Но до финала А очень долгий путь».
Горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова
Россия — не та страна, от спортсменов из которой ожидают чудес в горных лыжах. Хотя Варвара Зеленская, Светлана Гладышева и Сергей Хорошилов умели удивить. Вряд ли Ефимов или Плешкова способны на что-то героическое, хотя бы исходя из статистики.
Например, у Сергея за 21 старт в Кубке мира нет ни одного квалификационного результата: 10 раз он проехал мимо второй попытки, еще 11 — просто не смог финишировать. У Юлии в профайле можно отыскать 10-е место в комбинации на Играх-2022 в Пекине, но и тут есть деталь — в тот день до финиша добрались лишь 15 спортсменок.
***
Понятно, что эта Олимпиада не принесет российским спортсменам много медалей и побед — есть вероятность, что их не будет совсем.
Зато она уже научила многих — болельщиков, тренеров, чиновников — ценить возможность соревноваться с сильнейшими спортсменами мира и уважать своих спортсменов, которые этого хотят. Разглядеть в спортсмене человека, а не машину по добыванию медалей.
Возможно, это даже важнее тех медальных планов и подсчетов, которыми Россия жила на Олимпиадах раньше.
Автор: Алексей Авдохин