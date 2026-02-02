Сколько медалей ждать от наших на Олимпиаде-2026?

Например, у Сергея за 21 старт в Кубке мира нет ни одного квалификационного результата: 10 раз он проехал мимо второй попытки, еще 11 — просто не смог финишировать. У Юлии в профайле можно отыскать 10-е место в комбинации на Играх-2022 в Пекине, но и тут есть деталь — в тот день до финиша добрались лишь 15 спортсменок.