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Назван способ избавиться от живота после 40 лет

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ избавиться от живота после 40 лет. Ее слова приводит Men Today.

Источник: Freepik

Тренер предложила включить в программу силовые тренировки, а также кардиотренировки, такие как бег, плавание или езда на велосипеде. Кроме того, необходимы тренировки на гибкость и подвижность, так как они снизят риск получения травм и улучшат общее качество движений.

Ротач рекомендовала выполнять приседания, русский твист, берпи, лодочку, упражнения «скалолаз», а также трастер. Для последнего нужно встать ровно, поставив ноги на ширине плеч и взяв в руки гантели. После этого следует сделать присед и вернуться в исходное положение, при этом поднимая гантели над головой.

Ранее фитнес-тренер Елена Соболь назвала способ подтянуть живот перед поездкой на море. Эксперт рекомендовала сочетать кардио и силовые упражнения. Она посоветовала включить в программу тренировки планку, скручивания и подъемы ног.