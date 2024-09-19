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Сафонов дебютировал и не пропустил! А «ПСЖ» забил на 90-й минуте

«ПСЖ» дома победил «Жирону» в дебютном матче Матвея Сафонова.

Источник: Reuters

Французский «Пари Сен-Жермен» в родных стенах одержал победу в первом туре основного этапа Лиги чемпионов, одолев дебютанта турнира испанскую «Жирону». РИА Новости Спорт — о драматичной встрече в Париже, которая стала дебютной для вратаря сборной России Матвея Сафонова в составе «ПСЖ».

Старт обновленной ЛЧ

Первый евросезон, проходящий в обновленном формате, стартовал вчера. И болельщиков немного жаль, ведь привыкнуть к столь серьезным переменам сложно. А перемен этих и правда много: в Лиге чемпионов теперь не 32, а 36 команд, каждая играет восемь матчей против восьми разных клубов, так еще и группового этапа попросту нет. Есть единая таблица, в которой первая восьмерка сразу отправится в ⅛ финала, места с девятого по 24-е сыграют в подобии «стыков», а последние восемь останутся ни с чем.

Сафонов в «ПСЖ» — это правда!

Самый громкий трансфер лета (а, возможно, и последних лет) в Российской премьер-лиге завершился отъездом первого номера нашей национальной сборной из родного «Краснодара» в сильнейший клуб Франции. Да, «ПСЖ» теперь менее звездный, ведь оттуда ушла сумасшедшая тройка Месси — Мбаппе — Неймар, но от этого статус топового европейского клуба парижане не теряют. И верят, что долгожданный «ушастый» трофей ЛЧ удастся взять и без «галактикос».

Неизвестно, сколько бы пришлось ждать официального дебюта Сафонова за «ПСЖ», однако подвело здоровье Джанлуиджи Доннарумму. Чемпион Европы, капитан сборной Италии травмировался в матче Лиги 1 против «Бреста» (мышечное повреждение правого бедра), и уже за несколько дней до встречи с «Жироной» российские СМИ, как и болельщики, загудели: в первом матче клуба в новой еврокампании Матвей выйдет в старте.

Дожали на характере

«Жирона», продавшая лучшего бомбардира Ла Лиги прошлого сезона украинца Артема Довбика в «Рому», поначалу никак не тревожила хозяев. Сафонов запомнился лишь двумя выходами из ворот и уверенной игрой на верхнем этаже. «ПСЖ» был в атаке куда активнее, однако ни капитан Маркиньос, ни Усман Дембеле с Марко Асенсио (испанца вынужденно заменили еще до перерыва) пробить голкипера Пауло Гассанигу не могли.

Второй тайм начался с серьезной угрозы во владениях Сафонова: Кристиан Стуани выцеливал головой дальний угол, а на добивание уже шел Виктор Цыганков — Матвей уверенно отбил мяч, не дав «бело-красным» сделать заявку на сенсацию. «ПСЖ», кстати, ответил молниеносным выходом «два в ноль»: Дембеле так долго думал, что делать и куда бить, что его накрыл защитник и сорвал «футбольный буллит».

Затем игра оживилась сильнее — Сафонову дали отдохнуть до финального свистка, а моменты у ворот испанцев пошли один за другим. Однако то не повезет парижанам, то вратарь вытащит тяжелейший мяч из угла… И в упор от Ашрафа Хакими! Активны были Рандаль Коло Муани и Дембеле, который по-прежнему не замечал партнеров и рвался в одиночку открыть счет.

По-хорошему, Гассанига должен был становиться героем матча в Париже. А стал антигероем: на последней минуте встречи голкипер не справился с прострелом Нуну Мендеша, пропустив курьезнейший мяч между ног. Времени на то, чтобы увести хотя бы одно очко из Франции, у «Жироны» не осталось.

Дальше — только сложнее

Несмотря на доминирование в чемпионате Франции (четыре победы в четырех встречах), на международной арене «ПСЖ» уже приходится нелегко. Все потому, что «Жирона» — один из самых легких соперников, который попался парням Луиса Энрике на основном этапе ЛЧ. Впереди у парижан семь матчей, в трех, а то и четырех из которых они видятся андердогами, а в остальных могут потерять очки, как едва не произошло в среду.

Итак, дальше у «ПСЖ» противостояния с мощнейшими «Манчестер Сити» и «Баварией», неуступчивыми «Атлетико» и «Арсеналом» (выезд в Лондон в следующем туре), а также жаждущими создать проблемы ПСВ, «Зальцбургом» и «Штутгартом».

Иван Орехов

ПСЖ
1:0
Первый тайм: 0:0
Жирона
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
18.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Мичел
Голы
ПСЖ
Пауло Гассанига
90′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
5
Маркиньос
17′
25
Нуну Мендеш
51
Вильян Пачо
33
Уоррен Заир-Эмери
8
Фабиан Руис
63′
14
Дезире Дуэ
11
Марко Асенсио
39′
23
Рандаль Коло Муани
17
Витор Феррейра Витинья
63′
19
Ли Кан Ин
10
Усман Дембеле
90′
35
Лукас Бералдо
29
Брэдли Барколя
63′
87
Жоау Невеш
Жирона
13
Пауло Гассанига
74′
3
Мигель Гутьеррес
4
Арнау Мартинес
18
Ладислав Крейчи
20′
5
Сильва Давид Лопес
14
Ориоль Ромеу
43′
6
Донни ван де Бек
58′
11
Арно Груневелд
8
Виктор Цыганков
88′
16
Алехандро Франсес
23
Иван Мартин
66′
10
Ясер Асприлья
7
Кристиан Стуани
58′
24
Кристиан Порту
20
Брайан Хиль
66′
22
Джон Солис
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
24
Удары (всего)
3
5
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
1
8
Фолы
18
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПСЖ
Жирона
Лига чемпионов: таблица и календарь