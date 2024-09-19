Сафонов дебютировал и не пропустил! А «ПСЖ» забил на 90-й минуте

Первый евросезон, проходящий в обновленном формате, стартовал вчера. И болельщиков немного жаль, ведь привыкнуть к столь серьезным переменам сложно. А перемен этих и правда много: в Лиге чемпионов теперь не 32, а 36 команд, каждая играет восемь матчей против восьми разных клубов, так еще и группового этапа попросту нет. Есть единая таблица, в которой первая восьмерка сразу отправится в ⅛ финала, места с девятого по 24-е сыграют в подобии «стыков», а последние восемь останутся ни с чем.