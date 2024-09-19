Сафонов дебютировал и не пропустил! А «ПСЖ» забил на 90-й минуте

Французский «Пари Сен-Жермен» в родных стенах одержал победу в первом туре основного этапа Лиги чемпионов, одолев дебютанта турнира испанскую «Жирону». РИА Новости Спорт — о драматичной встрече в Париже, которая стала дебютной для вратаря сборной России Матвея Сафонова в составе «ПСЖ».
Старт обновленной ЛЧ
Первый евросезон, проходящий в обновленном формате, стартовал вчера. И болельщиков немного жаль, ведь привыкнуть к столь серьезным переменам сложно. А перемен этих и правда много: в Лиге чемпионов теперь не 32, а 36 команд, каждая играет восемь матчей против восьми разных клубов, так еще и группового этапа попросту нет. Есть единая таблица, в которой первая восьмерка сразу отправится в ⅛ финала, места с девятого по 24-е сыграют в подобии «стыков», а последние восемь останутся ни с чем.
Сафонов в «ПСЖ» — это правда!
Самый громкий трансфер лета (а, возможно, и последних лет) в Российской премьер-лиге завершился отъездом первого номера нашей национальной сборной из родного «Краснодара» в сильнейший клуб Франции. Да, «ПСЖ» теперь менее звездный, ведь оттуда ушла сумасшедшая тройка Месси — Мбаппе — Неймар, но от этого статус топового европейского клуба парижане не теряют. И верят, что долгожданный «ушастый» трофей ЛЧ удастся взять и без «галактикос».
Неизвестно, сколько бы пришлось ждать официального дебюта Сафонова за «ПСЖ», однако подвело здоровье Джанлуиджи Доннарумму. Чемпион Европы, капитан сборной Италии травмировался в матче Лиги 1 против «Бреста» (мышечное повреждение правого бедра), и уже за несколько дней до встречи с «Жироной» российские СМИ, как и болельщики, загудели: в первом матче клуба в новой еврокампании Матвей выйдет в старте.
Дожали на характере
«Жирона», продавшая лучшего бомбардира Ла Лиги прошлого сезона украинца Артема Довбика в «Рому», поначалу никак не тревожила хозяев. Сафонов запомнился лишь двумя выходами из ворот и уверенной игрой на верхнем этаже. «ПСЖ» был в атаке куда активнее, однако ни капитан Маркиньос, ни Усман Дембеле с Марко Асенсио (испанца вынужденно заменили еще до перерыва) пробить голкипера Пауло Гассанигу не могли.
Второй тайм начался с серьезной угрозы во владениях Сафонова: Кристиан Стуани выцеливал головой дальний угол, а на добивание уже шел Виктор Цыганков — Матвей уверенно отбил мяч, не дав «бело-красным» сделать заявку на сенсацию. «ПСЖ», кстати, ответил молниеносным выходом «два в ноль»: Дембеле так долго думал, что делать и куда бить, что его накрыл защитник и сорвал «футбольный буллит».
Затем игра оживилась сильнее — Сафонову дали отдохнуть до финального свистка, а моменты у ворот испанцев пошли один за другим. Однако то не повезет парижанам, то вратарь вытащит тяжелейший мяч из угла… И в упор от Ашрафа Хакими! Активны были Рандаль Коло Муани и Дембеле, который по-прежнему не замечал партнеров и рвался в одиночку открыть счет.
По-хорошему, Гассанига должен был становиться героем матча в Париже. А стал антигероем: на последней минуте встречи голкипер не справился с прострелом Нуну Мендеша, пропустив курьезнейший мяч между ног. Времени на то, чтобы увести хотя бы одно очко из Франции, у «Жироны» не осталось.
Дальше — только сложнее
Несмотря на доминирование в чемпионате Франции (четыре победы в четырех встречах), на международной арене «ПСЖ» уже приходится нелегко. Все потому, что «Жирона» — один из самых легких соперников, который попался парням Луиса Энрике на основном этапе ЛЧ. Впереди у парижан семь матчей, в трех, а то и четырех из которых они видятся андердогами, а в остальных могут потерять очки, как едва не произошло в среду.
Итак, дальше у «ПСЖ» противостояния с мощнейшими «Манчестер Сити» и «Баварией», неуступчивыми «Атлетико» и «Арсеналом» (выезд в Лондон в следующем туре), а также жаждущими создать проблемы ПСВ, «Зальцбургом» и «Штутгартом».
Иван Орехов