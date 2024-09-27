Типичная победа Моуринью, безумный матч во Франкфурте, «Тоттенхэм» вдесятером разгромил «Карабах»

Попадание Ляказетта в штангу, обмен сумасшедшими вратарскими сейвами — голы с такими вводными были неизбежными. Правда, Шерки отличился в не самой очевидной ситуации, прошив вратаря ударом в ближний угол. Данный эпизод показал, как же не хватало этого футболиста провалившимся на старте лионцам! Продливший контракт с клубом Шерки несколько дней назад забил «Марселю», отыграв лишь несколько минут, а теперь его мяч открыл путь к важнейшей победе. А так как в концовке случился досадный автогол, решающей оказалась атака с участием Заа и Бенрахма.