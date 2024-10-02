«Барселона», «Ман Сити», «Боруссия» и «Интер» уничтожили соперников, «Милан» пока на дне

0:2 по итогам первого тайма — удача «Слована». В прямом смысле, так как ворота хозяев трижды спасал каркас ворот. Но, само собой, команда Хосепа Гвардиолы и не думала останавливаться. И, на самом деле, тоже важный для себя гол забил Холанн. Дело в том, что норвежец не отличался в трех предыдущих матчах ЛЧ, а вторничный успех позволил ему сохранить среднюю результативность на уровне более гола за игру (42 в 41 матче). После этого можно было спокойно передать эстафету не забивавшему на таком уровне Макэйти.