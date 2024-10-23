Космические голы и развязки в Лиге чемпионов. Таких эмоций не было давно

Парижане начали мегауверенно: мяч клеился к ногам, а соперник терялся после розыгрышей стандартов. Но проявилась будничная проблема этого «ПСЖ»: главные моменты приходили к Дембеле и Брэдли Баркола, которые, мягко говоря, не лучшие финишёры (особенно Усман). А гости наказали в первом же моменте, перехватив мяч у самоуверенных защитников — Ноа Ланг всей мощью приложил в ближний угол. Хотя ПСВ ничем не лучше — в конце тайма перемудрили с розыгрышем от ворот, и Ли Кан Ин чудом не внёс мяч в сетку из вратарской.