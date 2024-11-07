Трагедия в Мюнхене, сенсации от Эмери и французского середняка. Главное за вечер в ЛЧ

Сам клуб тоже мало впечатляет в текущем евросезоне — одно очко в первых трёх встречах. Мы привыкли к крепкому «Шахтёру», который навязывает борьбу даже топ-клубам, и наконец-то его получили: сегодня «Янг Бойз» нанёс всего один удар в створ по воротам соперника. В то время как «Шахтёр» атаковал широким фронтом и уже в первом тайме ответил на пропущенный своими двумя голами. Встреча так и завершилась — 2:1. Швейцарцы — пока 0 очков в этом сезоне.