Победа Хайкина, спасение «Тоттенхэма» и мегаразгром в Италии. События дня в еврокубках

«Реал Сосьедад» не стал откладывать положительный исход в матче с киевским «Динамо» и к 33-й минуте накидал ему три гола. Оярсабаль порадовал болельщиков сан-ceбаcтьянцeв дублем: не забил с 11 метров и сам же поспел на добивание, позже легко зафинтил Попова и пробил точно в девять. Между этим забил Беккер. Захарян наблюдал за этим с трибун — Арсен до сих пор лечится. 10 очков басков позволяют им быть 12-ми, а вот динамовцы — единственные, кто не набрал ни одного очка. Уже сейчас они потеряли все шансы на проход дальше.