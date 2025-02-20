Итальянский кошмар в Лиге чемпионов продолжается — ПСВ выбил «Ювентус». «ПСЖ» забил семь, у Хвичи — гол и пас

Такого с «Юве» еще не случалось
Если вынести за скобки главный матч дня на «Сантьяго Бернабеу», то интригу сохраняла только встреча в Эйндховене. Неделю назад в Турине ПСВ прилично потрепал нервы «Ювентусу», который вырвал победу в концовке (2:1). После этого бьянконери на выходных потратили массу сил и эмоций в победной игре с «Интером» (1:0), но при этом у Тиагу Мотты серьезные кадровые проблемы в обороне.
Из-за этого справа в защите выходит нападающий Веа, а только зимой арендованный у «Челси» Ренату Вейга отыграл в Нидерландах всего 12 минут. Очередная травма, и на поле пришлось экстренно выходить только недавно закрывшему больничный Камбьязо. Он, кстати, первым напряг вратаря хозяев. И если это была разминка, то после заброса Копмайнерса за спины защитникам верный шанс упустил Коло Муани. Первый тайм прошел по сценарию «Юве».
Едва же началась вторая половина, стала понятно, что нуждавшийся в забитых мячах ПСВ рванул вперед по-настоящему. Две атаки — два опасных удара. Это были совсем другие, нежели в первом тайме, голландцы. Просто они неправильно били. А как надо было, показал попавший в дальний угол Перишич. Туринцев поймали на встречной атаке, и хорватского ветерана пытался догнать такой же фланговый форвард Николас Гонсалес. Аплодировать же нужно не только автору гола, но и отдавшему блестящий пас Лангу.
Впрочем, ликовал Эйндховен недолго. Штрафной с левого фланга, вынос, и дежуривший на подборе Веа выстрелил в угол. Далее эмоции менялись, словно в калейдоскопе. Восторг бьянконери сменился недоумением, так как лайнсмен сигнализировал об офсайде. Первые повторы показали, что туда еще в момент подачи мог забраться Келли. Техника подтвердила, что глазомер у помощника потрясающий. Только она не была истиной в последней инстанции: главного арбитра пригласили к монитору оценить влияние защитника на эпизод. Чтобы указать на центр, хватило пары взглядов.
Но как сдержать такого Перишича?! 36-летний ветеран выполнил прострел в штрафную, а не самый удачный прием мяча Люком де Йонгом трансформировался в пас расстрелявшему ворота Сайбари. Голландцы на волне успеха пытались дожать соперника, однако первого в стыках овертайма избежать не удалось. А там снова сработал правый фланг хозяев. На этот раз оттуда прострелил Бакайоко, после чего Ди Грегорио сотворил чудо. Остановил мяч, с метра срикошетивший в ворота от своего капитана Гатти, только на подборе первым оказался защитник Фламинго.
Этот гол и стал победным, хотя в концовке первого дополнительного тайма Влахович в падении пробил в штангу. Только больше шансов у «Старой синьоры» толком не было. «Ювентус» вылетел из ЛЧ вслед за «Миланом» и «Аталантой». Бывает и такое, но когда тебя бьют голландцы и бельгийцы — это больно. Тем более бьянконери впервые в своей истории вылетели в плей-офф после победы в первом матче. Зато в Эйндховене праздник и ликование, ведь ПСВ не мог пройти в ЛЧ ни одного раунда плей-офф с 2001 года! Эти стыки точно войдут в историю.
«Сухарь» в Дортмунде
Открылся же игровой день в Дортмунде по самому банальному из возможных сценариев. «Боруссия» после 3:0 в Лиссабоне особо не рвала жилы, хотя и владела подавляющим преимуществом. А лиссабонцы после ухода Рубена Аморима уже не те. Да, выглядят гораздо лучше с приходом на пост главного тренера Руя Боржеша, но дело в том, что «Спортинг» и сам не верил в чудо. Во вторник сенсации почти поставили на поток, только это был не тот случай. Так что в первом тайме обошлось без голов, однако «львы» получили новую порцию негатива из-за травмы талантливого Жоау Сиомэша.
А во второй половине «Боруссия» усилила давление, пытаясь отблагодарить своих невероятных болельщиков. Главным виновником нулей на табло стал голкипер гостей Руй Силва. Он вытащил несколько сложнейших мячей и вышел на пик спасательной операции, когда один на один выскочил Адейеми. Скорее, тот не забил бы, но, столкнувшись с вратарем, форвард заработал пенальти. А дальше случилось немыслимое — Силва не просто выиграл дуэль у дортмундского снайпера Гирасси: он намертво забрал пущенный в нижний угол мяч.
Гвинеец впервые не реализовал 11-метровый в желто-черной форме и прервал свою крутую серию из пяти лигочемпионских матчей с забитыми мячами. Да и его партнеры в атаке не преуспели. Один раз на выручку Силве пришла остановившая удар Рейны штанга. Потом гол Эмре Джана после розыгрыша штрафного отменили из-за офсайда. А глобально по итогу все довольны. «Спортинг» не развалился и дал своей молодежи почувствовать вкус чемпионской лиги. 19-летний Алешандре Бриту сыграл там спустя четыре дня после премьеры в главной команде! Ну, а «Боруссия» уже под началом Нико Ковача прошла в ⅛, напомнив, что кризисная ныне команда — финалист прошлого турнира.
Бей своих!
Еще одна игра, к которой относились как к формальности. Впрочем, на «Парк де Пренс» Луис Энрике выпустил на поле всех лучших, а Кварацхелия отправился на правый фланг. Звездный статус новичка и трансферная сумма сами по себе ничего не гарантируют, а Барколя настолько хорош слева, что менять ему позиции и тем более отправлять в запас — преступление. К тому же французский вингер идеально подходит под уже выстроенную тактику «ПСЖ». Справа есть Кварацхелия и Дембеле, который в этот раз действовал в центре. Им комфортно держать мяч внизу, тогда как Барколя идеален при забросах мяча во фланг. Именно так он и открыл счет, рванув под передачу Фабиана Руиса.
Что до «Бреста», то Эрик Руа выбором состава продемонстрировал: игра в Париже престижна, но приоритет — национальное первенство. Почувствовав вкус ЛЧ, скромный клуб хочет каждый год играть в еврокубках, а впереди — визит в гости к располагающемуся в таблице выше прямому конкуренту «Страсбуру». Поэтому в запасе остались как основной вратарь Бизот, так и лучший нападающий Ажорк. Но это не означало, что «Брест» отбывал номер. Гости и Доннарумму напрягли, и заставили спасать ворота Маркиньюса, а перед перерывом случился промах мимо пустого угла. Счет к тому времени был уже 2:0. Барколя, пытаясь из центра замкнуть прострел, направил мяч вдоль ворот, а сместившийся влево Хвича в падении забил практически с нулевого угла. Это второй мяч грузинского вингера в «ПСЖ» и первый — лигочемпионский.
Что касается второго тайма, то говорить о нем особого смысла нет. После нескольких ярких атак «Бреста» парижане забили третий мяч, и соперник развалился. Так что — просто факты. Кварацхелия ассистировал впервые забившему на таком уровне 18-летнему Маюлю. Вдвоем они написали историю, потому что ни один игрок парижан не забивал в плей-офф в столь юном возрасте (18 лет и 9 месяцев). Наконец, забавный статистический момент касается «Бреста». Он потерпел самое крупное для французских клубов в ЛЧ поражение по итогам встречи с соотечественниками!
Статистика дня
1 команда после появления в ЛЧ стадии ⅛ финала (в сезоне-2003/04) ни разу не пропустила данный этап. Равных в Европе нет «Реалу».
2-м в истории ЛЧ футболистом, который в возрасте не старше 21 года дебютировал в стартовом составе в игре плей-офф, стал защитник «Манчестер Сити» Хусанов. Прежде такое удавалось только турку Каю Айхану, который в марте 2014-го в 19 лет сыграл за «Шальке» против «Реала».
7 голов забил в ворота «Манчестер Сити» нападающий «Реала» Мбаппе, который теперь делит звание самого опасного соперника «горожан» с Лионелем Месси.
10 раз сыграли между собой в ЛЧ команды Карло Анчелотти и Хосепа Гвардиолы. Это абсолютный рекорд турнира, причем в восьми случаях итальянец и каталонец возглавляли «Реал» и «Манчестер Сити».
13 поражений впервые в тренерской карьере потерпел за сезон Гвардиола.
22 матча провел в турнире защитник «Спортинга» Матеус Рейс. Капитан «львов» теперь делит по данному показателю второе место с покинувшим клуб летом Коатесом, уступая только нынешнему голкиперу «Аталанты» Рую Патрисиу (29 игр).
Автор: Андрей Кузичев