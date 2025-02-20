Итальянский кошмар в Лиге чемпионов продолжается — ПСВ выбил «Ювентус». «ПСЖ» забил семь, у Хвичи — гол и пас

Еще одна игра, к которой относились как к формальности. Впрочем, на «Парк де Пренс» Луис Энрике выпустил на поле всех лучших, а Кварацхелия отправился на правый фланг. Звездный статус новичка и трансферная сумма сами по себе ничего не гарантируют, а Барколя настолько хорош слева, что менять ему позиции и тем более отправлять в запас — преступление. К тому же французский вингер идеально подходит под уже выстроенную тактику «ПСЖ». Справа есть Кварацхелия и Дембеле, который в этот раз действовал в центре. Им комфортно держать мяч внизу, тогда как Барколя идеален при забросах мяча во фланг. Именно так он и открыл счет, рванув под передачу Фабиана Руиса.