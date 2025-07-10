Жодинские торпедовцы одержали крупную победу на старте Лиги конференций

Сегодня в номинально домашнем матче в венгерском Сомбатхее подопечные Дмитрия Молоша разгромили северомакедонский клуб «Работнички» из Скопье со счетом 3:0. На 12-й минуте игры отличился Павел Седько, а во второй половине встречи Вадим Побудей и Стивен Альфред довели дело до разгрома.
Гродненский «Неман» обыграл в Ереване армянский «Урарту» со счетом 2:1. Ответные встречи состоятся 17 июля.
Вчера в квалификации Лиги чемпионов футболисты минского «Динамо» уступили в Разграде болгарскому «Лудогорцу» со счетом 0:1. Ответный поединок чемпионов Беларуси и Болгарии пройдет 16 июля в венгерском Мезекевешде. Победитель этой пары во втором раунде встретится с хорватской «Риекой», а проигравший переместится в Лигу конференций.
Юрий Пунтус
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти