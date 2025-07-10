Жодинские торпедовцы одержали крупную победу на старте Лиги конференций

Сегодня в номинально домашнем матче в венгерском Сомбатхее подопечные Дмитрия Молоша разгромили северомакедонский клуб «Работнички» из Скопье со счетом 3:0. На 12-й минуте игры отличился Павел Седько, а во второй половине встречи Вадим Побудей и Стивен Альфред довели дело до разгрома.