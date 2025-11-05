«Бавария» обыграла ПСЖ в Лиге чемпионов, Сафонов не вышел на поле

ПАРИЖ, 5 ноября. /ТАСС/. Футболисты германской «Баварии» в гостях со счетом 2:1 обыграли французский «Пари Сен-Жермен» в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс».
В составе победителей два гола забил Луис Диас (4-я, 32-я минуты). У ПСЖ отличился Жоау Невеш (74). В добавленное к первому тайму время Диас получил прямую красную карточку и был удален с поля.
Команды провели 15-й очный матч в Лиге чемпионов, «Бавария» одержала девятую победу, ПСЖ был сильнее шесть раз. В прошлом сезоне команды провели матч в пятом туре общего этапа, встреча прошла в Мюнхене и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Ворота ПСЖ в том матче защищал российский голкипер Матвей Сафонов, который на этот раз остался на скамейке запасных. ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов, в прошлом сезоне команда впервые выиграла трофей. «Бавария» становилась победителем турнира шесть раз.
«Бавария» не потеряла ни одного очка в текущем сезоне. Мюнхенцы одержали 16-ю победу подряд, включая игры в чемпионате, Кубке и Суперкубке Германии. После четырех туров Лиги чемпионов подопечные Венсана Компани набрали 12 очков. ПСЖ потерпел первое поражение в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, у французской команды 9 очков. В следующем туре «Бавария» на выезде сыграет с английским «Арсеналом», ПСЖ примет английский «Тоттенхэм», оба матча состоятся 26 ноября.
Результаты других матчей дня
В других матчах игрового дня английский «Арсенал» на выезде крупно обыграл чешскую «Славию» (3:0), итальянский «Наполи» на своем поле сыграл вничью с германским «Айнтрахтом» (0:0). Испанский «Атлетико» дома переиграл бельгийский «Юнион» (3:1), греческий «Олимпиакос» на своем стадионе сыграл вничью с нидерландским ПСВ (1:1).
«Монако» на выезде со счетом 1:0 переиграл норвежский «Будё-Глимт». Полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями. Также полный матч провел российский вратарь «Будё-Глимта» Никита Хайкин.
Английский «Тоттенхэм» дома разгромил датский «Копенгаген» (4:0), итальянский «Ювентус» в Турине не сумел переиграть португальский «Спортинг» (1:1).
В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.