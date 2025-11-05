«Бавария» обыграла ПСЖ в Лиге чемпионов, Сафонов не вышел на поле

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.