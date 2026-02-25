Вратарь из России опозорил «Интер»! Норвежцы и Хайкин вошли в историю ЛЧ

Смогут забить один, с большим трудом! Более того, после часа игры первый номер Мануэль Аканджи допустил грубейшую ошибку у своей штрафной — вратарь «Интера» Ян Зоммер с первым ударом норвежцев справился, однако в пустые ворота мяч добил Йенс-Петтер Хауге. Не прошло и 15 минут, за которые «нерадзурри» пытались прийти в себя, а Хокон Эвьен положил в дальний угол второй. Нокаут! Настоящая катастрофа для команды Кристиана Киву, которая без Лаутаро Мартинеса и при шикарном перформансе Хайкина смогла забить лишь гол престижа усилиями Алессандро Бастони.