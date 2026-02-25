Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Аталанта
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.83
П2
3.18
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.28
X
7.27
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
1.49
X
5.19
П2
5.90
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.50
П2
5.06
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Карабах
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
0
:
Олимпиакос П
0
П1
X
П2

Вратарь из России опозорил «Интер»! Норвежцы и Хайкин вошли в историю ЛЧ

«Будё-Глимт» Хайкина победил «Интер» и вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов УЕФА.

Источник: Getty Images

Норвежский футбольный клуб «Будё-Глимт» снова одержал победу над итальянским «Интером» и в первом же сезоне в Лиге чемпионов установил главное достижение в своей 110-летней истории, пробившись в ⅛ финала престижнейшего турнира Старого Света. РИА Новости Спорт рассказывает, как это было.

Шок на главной арене Олимпиады-2026

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Стыковые матчи, 24.02.2026, 23:00
Интер
1
Буде-Глимт
2

«Будё-Глимт», однозначно, становится главным открытием нынешней еврокампании. Малоизвестный клуб из Норвегии и на общем этапе пошумел, сенсационно победив английский «Манчестер Сити» и мадридский «Атлетико», и в «стыках», грохнув дома итальянский «Интер» со счетом 3:1. Неожиданно? Бесспорно. Однако впереди был выезд на «Сан-Сиро», где Хайкину и его парням предстояло выдержать страшную осаду… Ну неужели трехкратные победители Лиги чемпионов, прошлогодние финалисты турнира не смогут забить два-три в родных стенах тотальному андердогу?

Источник: Getty Images

Смогут забить один, с большим трудом! Более того, после часа игры первый номер Мануэль Аканджи допустил грубейшую ошибку у своей штрафной — вратарь «Интера» Ян Зоммер с первым ударом норвежцев справился, однако в пустые ворота мяч добил Йенс-Петтер Хауге. Не прошло и 15 минут, за которые «нерадзурри» пытались прийти в себя, а Хокон Эвьен положил в дальний угол второй. Нокаут! Настоящая катастрофа для команды Кристиана Киву, которая без Лаутаро Мартинеса и при шикарном перформансе Хайкина смогла забить лишь гол престижа усилиями Алессандро Бастони.

Кто попробует остановить «Будё-Глимт» в ⅛ финала? Или старый знакомый «Манчестер Сити», или португальский «Спортинг»— узнаем в пятницу после жеребьевки.

А вот сказка «Карабаха» закончилась

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Стыковые матчи, 24.02.2026, 23:00
Ньюкасл Юнайтед
3
Карабах
2

Ранее испанский «Атлетико» после результативной ничьей в Бельгии (3:3) дома уверенно переиграл «Брюгге» со счетом 4:1 и стал первым клубом, вышедшим в ⅛ финала плей-офф еврокубка из «стыков». Героем матча в Мадриде стал форвард «матрасников» Александр Сёрлот, оформивший хет-трик.

Также английский «Ньюкасл» после разгрома «Карабаха» в Азербайджане (6:1, покер записал себе в актив Энтони Гордон) одержал победу и в ответной встрече (3:2), в то время как немецкий «Байер» после выездной победы над «Олимпиакосом» (2:0) в Леверкузене скатал с греками нулевую ничью.

Сафонов против «Монако» и расистский скандал

Напоследок упомянем, какие матчи нас ждут вечером среды. По яркости афиш они поинтереснее сегодняшних противостояний.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Стыковые матчи, 25.02.2026, 23:00
ПСЖ
-
Монако
-

«Монако», за который играет полузащитник сборной России Александр Головин, дома проиграл действующим победителям турнира «Пари Сен-Жермен». Хотя вели со счетом 2:0… Но удаление Головина, дубль Дезире Дуэ и пара сейвов вратаря нашей национальной команды Матвея Сафонова помогли парижанам сотворить камбек и подойти к ответной встрече с победой (3:2).

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Стыковые матчи, 25.02.2026, 23:00
Реал
-
Бенфика
-

Огромный резонанс спровоцировал матч в Лиссабоне, где «Бенфика» Жозе Моуринью с минимальным счетом уступила мадридскому «Реалу». Центральной фигурой встречи стал автор единственного гола Винисиус Жуниор, который пожаловался судье на полузащитника «орлов» Джанлуку Престианни, якобы назвавшего бразильца «обезьяной». Матч приостановили на десять минут, всю неделю звучали громкие заявления клубов и игроков о скандальном инциденте… В итоге Престианни (он, кстати, выдвигает встречные обвинения Винисиуса в оскорблении) был отстранен от противостояния в Мадриде.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Стыковые матчи, 25.02.2026, 23:00
Ювентус
-
Галатасарай
-

«Ювентус» кошмарно слетал в Турцию, где пропустил пять от «Галатасарая». А забила «старая сеньора» в Стамбуле всего два — маловероятно, что итальянцы смогут спастись, однако небольшая интрига в преддверии встречи в Турине все же теплится.

Дортмундская «Боруссия» в Германии победила «Аталанту» благодаря двум безответным голам, однако в Италии «шмелей» вряд ли ждет легкая прогулка.

Автор: Иван Орехов