Определились все участники ⅛ финала Лиги чемпионов

Общий этап Лиги чемпионов в текущем сезоне прошел в формате с участием 36 клубов. На первом этапе каждая команда провела по восемь матчей (четыре дома и четыре в гостях). Клуб, занявший первое место в общей таблице, автоматически выходит в ⅛ финала. Команды с девятого по 24-е место сыграли в стыковых матчах за оставшиеся путевки в плей-офф.