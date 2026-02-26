Определились все участники ⅛ финала Лиги чемпионов

Завершились матчи стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов. По его итогам определились 16 команд, которые выступят ⅛ финала турнира.
Общий этап Лиги чемпионов в текущем сезоне прошел в формате с участием 36 клубов. На первом этапе каждая команда провела по восемь матчей (четыре дома и четыре в гостях). Клуб, занявший первое место в общей таблице, автоматически выходит в ⅛ финала. Команды с девятого по 24-е место сыграли в стыковых матчах за оставшиеся путевки в плей-офф.
Места с первого по восьмое заняли «Арсенал», «Бавария», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Барселона», «Челси», «Спортинг» и «Манчестер Сити». Они автоматически попали в плей-офф.
После стыкового раунда право выхода в ⅛ финала получили «Аталанта», «Байер», «Атлетико», «Ньюкасл Юнайтед», «Будё-Глимт», ПСЖ и «Галатасарай» и «Реал».
Жеребьевка ⅛ финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 27 февраля. Стартовые матчи состоятся 10 и 11 марта, ответные игры пройдут 17 и 18 марта.
Действующим победителем турнира является французский «Пари Сен-Жермен», в составе которого выступает российский вратарь Матвей Сафонов.
Лучано Спаллетти
Окан Бурук
Мануэль Локателли
37′
Федерико Гатти
70′
Уэстон Маккенни
(Тен Копмейнерс)
82′
Виктор Осимхен
(Барыш Йылмаз)
105+1′
Барыш Йылмаз
(Уилфрид Синго)
119′
1
Маттиа Перин
22
Уэстон Маккенни
8
Тен Копмейнерс
6
Ллойд Келли
25′
48′
4
Федерико Гатти
15
Пьер Калюлю
109′
18
Филип Костич
19
Кефрен Тюрам
77′
17
Василие Аджич
5
Мануэль Локателли
109′
20
Лоис Опенда
30
Джонатан Дэвид
67′
11
Эдон Жегрова
7
Франсишку Консейсау
67′
13
Жереми Бога
10
Кенан Йылдыз
31′
103′
21
Фабио Миретти
1
Угурджан Чакыр
111′
53
Барыш Йылмаз
45
Виктор Осимхен
14′
6
Давинсон Санчес
42
Абдюлкерим Бардакджы
7
Роланд Шоллои
33′
59′
93
Саша Боэ
4
Исмаил Якобс
87′
17
Эрен Элмали
77
Ноа Ланг
59′
10
Лерой Сане
8
Габриэл Сара
60′
71′
20
Илкай Гюндоган
34
Лукас Торрейра
103′
90
Уилфрид Синго
99
Марио Лемина
87′
9
Мауро Икарди
Главный судья
Жоау Пинейру
(Португалия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти