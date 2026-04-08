Мбаппе вошел в элитную компанию, забив 14-й гол в этом розыгрыше Лиги чемпионов

На счету французского форварда стало 14 голов в текущем розыгрыше ЛЧ.
Ранее подобного результата добивались лишь шесть других футболистов: Жозе Алтафини, Руд ван Нистелрой, Лионель Месси, Криштиану Роналду (трижды), Роберт Левандовски и Карим Бензема.
Всего за карьеру Мбаппе стало 69 голов в Лиге чемпионов. По этому показателю он занимает 6-е место в истории и продолжает погоню за Раулем, который входит в топ-5 с 71 голом.
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
7.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Бернабеу
Главные тренеры
Альваро Арбелоа
Венсан Компани
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
(Трент Александр-Арнолд)
74′
Бавария
Луис Диас
(Серж Гнабри)
41′
Гарри Кейн
(Майкл Олисе)
46′
Составы команд
Реал
13
Андрей Лунин
12
Трент Александр-Арнолд
18
Альваро Каррерас
8
Федерико Вальверде
22
Антонио Рюдигер
14
Орельен Тшуамени
36′
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
15
Арда Гюлер
71′
21
Браим Диас
24
Дин Хейсен
62′
3
Эдер Милитау
45
Тиаго Питарч
62′
5
Джуд Беллингем
Бавария
1
Мануэль Нойер
82′
44
Йосип Станишич
17
Майкл Олисе
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
71′
6
Йозуа Киммих
27
Конрад Лаймер
69′
19
Альфонсо Дэйвис
14
Луис Диас
77′
90′
8
Леон Горецка
7
Серж Гнабри
69′
10
Джамал Мусиала
86′
45
Александр Павлович
90′
20
Том Бишоф
Статистика
Реал
Бавария
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
20
20
Удары в створ
9
8
Угловые
8
11
Фолы
12
12
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти