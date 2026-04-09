Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
2
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
0
:
Атлетико
2
П1
X
П2

«Сухарь» Сафонова и шедевр Хвичи: «ПСЖ» почти похоронил «Ливерпуль» в ЛЧ

«Пари Сен-Жермен» дома победил «Ливерпуль» в первом матче ¼ финала ЛЧ.

Источник: Reuters

Французский «Пари Сен-Жермен» с голкипером сборной России Матвеем Сафоновым в воротах одержал уверенную домашнюю победу над «Ливерпулем» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. Вместе с чемпионами Англии почти лишилась шансов на выход в полуфинал главного клубного турнира Старого Света и «Барселона» — о двух принципиальных противостояниях среды и пойдет речь в материале РИА Новости Спорт.

Безнадега для лучшего клуба АПЛ

1/4 финала, 8.04.2026, 22:00
ПСЖ
2
Ливерпуль
0

Нынешние чемпионы Франции и Англии играли в плей-офф ЛЧ всего год назад. И те бои получились эпичными: в рамках ⅛ финала парижане проиграли дома из-за страшного невезения, однако на «Энфилде» фортуна благоволила уже будущим триумфаторам Лиги чемпионов — «ПСЖ» продержался до серии пенальти, где «красные» на глазах своей публики оказались повержены.

Кстати, героем той встречи стал вратарь французского гранда Джанлуиджи Доннарумма. Итальянец со скандалом покинул клуб летом, и сейчас полноценным первым номером стал наш Сафонов, в прошлом сезоне не имевший шанса проявить себя из-за великолепной игры ДжиДжи.

За матч на «Парк де Пренс» «ПСЖ» можно только хвалить. Мало того, что толком всего один момент смогли соорудить мерсисайдцы (промахнулся Джереми Фримпонг — работы у Матвея почти не было), у которых просидел всю встречу в запасе Мохамед Салах, так еще и в атаке могли забивать немало. Но забили в первом тайме лишь один, в дебюте: Дезире Дуэ на 11-й минуте по какой-то волшебной траектории отправил мяч за шиворот Георгию Мамардашвили, который подменял Алиссона в воротах. Критиковать грузинского вратаря не за что, ведь французам помог рикошет.

За второй гол уже в следующей 45-минутке предъявлять претензии Мамардашвили тоже не стоит. Лучше упрекнуть оборону, которая потеряла грузинскую звезду Хвичу Кварацхелию — экс-игрок «Локомотива» и «Рубина», как стойку на тренировке, обошел вратаря-соотечественника и, не заметив защитников, расстрелял пустые ворота. Гол-красавец на 65-й минуте! Усман Дембеле должен был забивать дважды, однако обладатель «Золотого мяча» не попал в створ из отличной позиции, а ближе к финальному свистку проверил на прочность перекладину.

Источник: Reuters

Наконец, Нуну Мендеш в самой концовке не смог сделать счет 3:0. На счастье «Ливерпуля», который хоть и проиграл, но избежал разгрома — посмотрим на следующей неделе, сможет ли магия «Энфилда» поспособствовать спасению «красных».

У «Барселоны» большая беда

Барселона
0
Атлетико
2

Репетиция матча с «Атлетико» в ЛЧ прошла четыре дня назад в рамках чемпионата Испании: несущиеся навстречу золоту Ла Лиги каталонцы в гостях победили «матрасников» со счетом 2:1. Но Лига чемпионов — это совсем другая территория для выяснения отношений. Команды встречались в четвертьфинале в 2014 и 2016 годах, и тогда команда Диего Симеоне оба раза выбивала «сине-гранатовых» из турнира.

Повторится ли неприятная для «Барсы» тенденция спустя десять лет? Все идет к этому. В концовке первого тайма Пау Кубарси был удален за фол последней надежды, и «Барселона» тут же была наказана голом чемпиона мира Хулиана Альвареса. Хотели хозяева сравнять в меньшинстве, а получили второй от Александера Сёрлота на 70-й минуте. А вместе с ним и долгожданный первый триумф тренера «матрасников» Симеоне на «Камп Ноу» за 15 лет во главе мадридцев.

Источник: Reuters

Теперь бедному Ламину Ямалю и компании предстоит отыгрывать два мяча на чужом поле. Миссия видится невыполнимой. Правда, «Барселона» не раз доказывала, что ей по силам любой камбек. Так что подождем с выводами до битвы в испанской столице.

* * *

Что касается матчей вторника, то мюнхенская «Бавария» впервые за 14 лет смогла победить мадридский «Реал». Причем сделала это на выезде (2:1). В Лиссабоне же местный «Спортинг» долго держался во встрече с «Арсеналом», однако все равно пропустил единственный мяч от лондонцев на 91-й минуте.

Расписание ответных матчей

14 апреля (вторник):

  • «Ливерпуль» — «ПСЖ»;
  • «Атлетико» — «Барселона»;

15 апреля (среда):

  • «Бавария» — «Реал»
  • «Арсенал» — «Спортинг».

Все встречи начнутся в 22:00 по московскому времени. Обратим внимание, что в трех из четырех пар гости приедут отыгрываться после домашних поражений. Исключение — «ПСЖ» Сафонова.

Автор: Иван Орехов

ПСЖ
2:0
Первый тайм: 1:0
Ливерпуль
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
8.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Парк де Пренс
Главные тренеры
Луис Энрике
Арне Слот
Голы
ПСЖ
Дезире Дуэ
11′
Хвича Кварацхелия
(Жоау Невеш)
65′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
87
Жоау Невеш
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
10
Усман Дембеле
88′
21
Люка Эрнандез
14
Дезире Дуэ
78′
19
Ли Кан Ин
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
5
Ибраима Конате
2
Джо Гомес
28′
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
10
Алексис Макаллистер
31′
30
Джереми Фримпонг
90′
42
Трей Ньони
6
Милош Керкез
78′
26
Эндрю Робертсон
8
Доминик Собослаи
79′
17
Кертис Джонс
7
Флориан Вирц
78′
18
Коди Гакпо
22
Юго Экитике
79′
9
Александер Исак
Статистика
ПСЖ
Ливерпуль
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
18
3
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
3
1
Фолы
8
12
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
