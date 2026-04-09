«Сухарь» Сафонова и шедевр Хвичи: «ПСЖ» почти похоронил «Ливерпуль» в ЛЧ

За матч на «Парк де Пренс» «ПСЖ» можно только хвалить. Мало того, что толком всего один момент смогли соорудить мерсисайдцы (промахнулся Джереми Фримпонг — работы у Матвея почти не было), у которых просидел всю встречу в запасе Мохамед Салах, так еще и в атаке могли забивать немало. Но забили в первом тайме лишь один, в дебюте: Дезире Дуэ на 11-й минуте по какой-то волшебной траектории отправил мяч за шиворот Георгию Мамардашвили, который подменял Алиссона в воротах. Критиковать грузинского вратаря не за что, ведь французам помог рикошет.