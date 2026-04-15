Беда «Барсы» — в зрелищности: сторонние зрители счастливы, а ее фанаты страдают. Романтики редко берут трофеи

И в этом кроется огромная проблема. Да, смутное время «Барсы» позади, но для признания полного выздоровления ей необходима победа в Лиге чемпионов. Ямаль, Рафинья, Педри, Гави и чемпионства в Испании — это хорошо, но мало для суперклуба. Особенно для «Барселоны», которая все эти 11 лет вынуждена была регулярно наблюдать за европейским триумфом злейшего врага. В 2015-м каталонцы уступали «Реалу» по числу побед в Лиге чемпионов в два раза, а сейчас — уже в три (5:15).