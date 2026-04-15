Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Реал
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.90
П2
5.33
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.34
П2
6.27
Футбол. Лига Европы
16.04
Сельта
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.68
П2
4.09
Футбол. Лига конференций
16.04
АЗ
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.80
П2
3.71
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
0
:
ПСЖ
2
П1
X
П2

Беда «Барсы» — в зрелищности: сторонние зрители счастливы, а ее фанаты страдают. Романтики редко берут трофеи

С 2015 года каталонцы без финалов ЛЧ.

Источник: Reuters

Воспоминания о величии

В сезоне-2014/15 «Барселона» была великолепна. Команда под руководством Луиса Энрике выиграла чемпионат и Кубок Испании, а также вернула себе трофей Лиги чемпионов. Тот европейский успех сине-гранатовых был уникальным: на пути к трофею они последовательно победили действующих чемпионов Англии, Франции, Германии и Италии. А трио Месси — Суарес — Неймар блистало на протяжении всего сезона и в самом финале с «Ювентусом».

«Барселону» тогда повсеместно называли лучшей командой Европы XXI века, ведь она не только регулярно завоевывала трофеи, но и делала это ярко. Футболистам каталонской команды подражали дети во всем мире, а идеи ее тренеров пытались копировать во всех уголках земли. Та «Барселона» была великой.

В 2015 году никто не мог представить, что три следующих Лиги чемпионов выиграет «Реал». И уж тем более никто не в силах был вообразить, что в ближайшие 11 лет «Барселона» ни разу не окажется даже в финале главного еврокубка.

Источник: Reuters

Тяжелое возвращение

Но это так. За 11 лет сине-гранатовые лишь дважды попадали в полуфинал, причем в двух случаях на этом отрезке даже умудрились не выйти из группы. «Барселона» пережила тяжелейшее время с болезненным уходом Месси, финансовым кризисом и запретом на регистрацию футболистов. До сих пор не все проблемы каталонцев решены, но они хотя бы остановили регресс и уже давно уверенно идут по направлению к возвращению европейского титула.

Однако его все нет — и в 2026 году тоже не будет.

Источник: Reuters

И в этом кроется огромная проблема. Да, смутное время «Барсы» позади, но для признания полного выздоровления ей необходима победа в Лиге чемпионов. Ямаль, Рафинья, Педри, Гави и чемпионства в Испании — это хорошо, но мало для суперклуба. Особенно для «Барселоны», которая все эти 11 лет вынуждена была регулярно наблюдать за европейским триумфом злейшего врага. В 2015-м каталонцы уступали «Реалу» по числу побед в Лиге чемпионов в два раза, а сейчас — уже в три (5:15).

Прагматизм побеждает

Трагедия «Барселоны» в том, что она играет примерно так же зрелищно, как и в начале 2010-х, но это уже не приносит ей победу в ЛЧ. Ямаля не просто так постоянно сравнивают с Месси — он действительно выглядит символом возрождения «Барсы» и уже вернул ее фанатам положительные эмоции от яркой игры команды.

Но этого мало. Футбол стремительно меняется: еще во времена Хосепа Гвардиолы много говорилось о том, что романтикам все тяжелее добиваться побед. Особенно громко эти слова стали звучать после знаменитого полуфинала ЛЧ-2009/10, в котором «Интер» Жозе Моуринью с помощью «автобуса» выбил блестящую «Барсу». Да, Гвардиоле на следующий год удалось вернуть трофей в Каталонию, но глобальная тенденция уже прослеживалась.

В 2026-м прагматичность еще сильнее стала душить романтизм. Даже если в твоем распоряжении все лучшие футболисты мира, нет никакой гарантии, что в открытом футболе ты добьешься успеха. Потому что соперник может обладать исключительной тактической выучкой и лишит тебя пространства.

Источник: Reuters

Просчеты Флика

«Атлетико» — прекрасный пример такой подкованной команды, которая идеально пользуется болевыми точками соперника. Диего Симеоне знал, как извлечь выгоду из высокой линии обороны «Барсы» и как выстроить собственную защиту.

Но самое главное, что и Ханси Флик все это понимал. Однако «Барса» все равно лезла вперед, не думая ни о чем. Да, очевидно, что ей нужно было забивать, но футбольный матч не может состоять из одних только атак. «ПСЖ», например, тоже атакующая команда, но Витинья часто придерживает мяч и притормаживает игру — это позволяет партнерам банально подышать и сбить пульс. За счет таких пауз парижане часто и выигрывают матчи.

А у «Барселоны» в Мадриде ничего подобного не было — только концентрированное и оголтелое нападение, которое к концу матча обернулось истощением. Это усугублялось еще и другими факторами. Например, в субботу сине-гранатовые зачем-то вышли основой на ничего не решавший в Ла лиге матч с «Эспаньолом», и во вторник лидерам команды явно не хватило свежести (и это с учетом травмы Рафиньи). К заменам Флика, кстати, тоже вопросы — немец с ними определенно затянул.

Источник: Reuters

«Барса» будто бы не понимает, что Лига чемпионов — это кубковый турнир, и тактика здесь должна быть совсем другой. Да, в Ла лиге она сильнее всех уже не первый год, а по игре — одна из лучших команд Европы.

Но Лига чемпионов скоротечна: здесь особенно важно действовать аккуратно и забыть о зрелищности, если цель — выиграть долгожданный трофей. Однако Флик стремится доказать всем, что его команда мощнее всех даже в открытом футболе. И этот романтический подход разбивается о суровую реальность.

«Атлетико» в полуфинале по делу, а у «Барселоны» скоро пойдет 12-й год без Лиги чемпионов.

Автор: Гоша Чернов

Атлетико
1:2
Первый тайм: 1:2
Барселона
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
14.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Ханс-Дитер Флик
Голы
Атлетико
Адемола Лукман
(Маркос Льоренте)
31′
Барселона
Ламин Ямаль
(Ферран Торрес)
4′
Ферран Торрес
(Дани Ольмо)
24′
Составы команд
Атлетико
1
Хуан Муссо
16
Науэль Молина
3
Маттео Руджери
24
Робен Ле Норман
15
Клеман Лангле
14
Маркос Льоренте
19
Хулиан Альварес
20
Джулиано Симеоне
66′
10
Алекс Баэна
22
Адемола Лукман
66′
23
Николас Гонсалес
6
Коке
89′
5
Джонни Кардозо
7
Антуан Гризманн
76′
9
Александр Серлот
Барселона
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
10
Ламин Ямаль
24
Эрик Гарсия
79′
18
Херард Мартин
8
Педри
2
Жоау Канселу
89′
4
Рональд Араухо
16
Фермин Лопес
68′
9
Роберт Левандовски
20
Дани Ольмо
89′
28
Руни Барджи
7
Ферран Торрес
68′
14
Маркус Рэшфорд
6
Гави
69′
81′
21
Френки де Йонг
Статистика
Атлетико
Барселона
Желтые карточки
0
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
15
15
Удары в створ
5
8
Угловые
2
4
Фолы
15
8
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти