Беда «Барсы» — в зрелищности: сторонние зрители счастливы, а ее фанаты страдают. Романтики редко берут трофеи

Воспоминания о величии
В сезоне-2014/15 «Барселона» была великолепна. Команда под руководством Луиса Энрике выиграла чемпионат и Кубок Испании, а также вернула себе трофей Лиги чемпионов. Тот европейский успех сине-гранатовых был уникальным: на пути к трофею они последовательно победили действующих чемпионов Англии, Франции, Германии и Италии. А трио Месси — Суарес — Неймар блистало на протяжении всего сезона и в самом финале с «Ювентусом».
«Барселону» тогда повсеместно называли лучшей командой Европы XXI века, ведь она не только регулярно завоевывала трофеи, но и делала это ярко. Футболистам каталонской команды подражали дети во всем мире, а идеи ее тренеров пытались копировать во всех уголках земли. Та «Барселона» была великой.
В 2015 году никто не мог представить, что три следующих Лиги чемпионов выиграет «Реал». И уж тем более никто не в силах был вообразить, что в ближайшие 11 лет «Барселона» ни разу не окажется даже в финале главного еврокубка.
Тяжелое возвращение
Но это так. За 11 лет сине-гранатовые лишь дважды попадали в полуфинал, причем в двух случаях на этом отрезке даже умудрились не выйти из группы. «Барселона» пережила тяжелейшее время с болезненным уходом Месси, финансовым кризисом и запретом на регистрацию футболистов. До сих пор не все проблемы каталонцев решены, но они хотя бы остановили регресс и уже давно уверенно идут по направлению к возвращению европейского титула.
Однако его все нет — и в 2026 году тоже не будет.
И в этом кроется огромная проблема. Да, смутное время «Барсы» позади, но для признания полного выздоровления ей необходима победа в Лиге чемпионов. Ямаль, Рафинья, Педри, Гави и чемпионства в Испании — это хорошо, но мало для суперклуба. Особенно для «Барселоны», которая все эти 11 лет вынуждена была регулярно наблюдать за европейским триумфом злейшего врага. В 2015-м каталонцы уступали «Реалу» по числу побед в Лиге чемпионов в два раза, а сейчас — уже в три (5:15).
Прагматизм побеждает
Трагедия «Барселоны» в том, что она играет примерно так же зрелищно, как и в начале 2010-х, но это уже не приносит ей победу в ЛЧ. Ямаля не просто так постоянно сравнивают с Месси — он действительно выглядит символом возрождения «Барсы» и уже вернул ее фанатам положительные эмоции от яркой игры команды.
Но этого мало. Футбол стремительно меняется: еще во времена Хосепа Гвардиолы много говорилось о том, что романтикам все тяжелее добиваться побед. Особенно громко эти слова стали звучать после знаменитого полуфинала ЛЧ-2009/10, в котором «Интер» Жозе Моуринью с помощью «автобуса» выбил блестящую «Барсу». Да, Гвардиоле на следующий год удалось вернуть трофей в Каталонию, но глобальная тенденция уже прослеживалась.
В 2026-м прагматичность еще сильнее стала душить романтизм. Даже если в твоем распоряжении все лучшие футболисты мира, нет никакой гарантии, что в открытом футболе ты добьешься успеха. Потому что соперник может обладать исключительной тактической выучкой и лишит тебя пространства.
Просчеты Флика
«Атлетико» — прекрасный пример такой подкованной команды, которая идеально пользуется болевыми точками соперника. Диего Симеоне знал, как извлечь выгоду из высокой линии обороны «Барсы» и как выстроить собственную защиту.
Но самое главное, что и Ханси Флик все это понимал. Однако «Барса» все равно лезла вперед, не думая ни о чем. Да, очевидно, что ей нужно было забивать, но футбольный матч не может состоять из одних только атак. «ПСЖ», например, тоже атакующая команда, но Витинья часто придерживает мяч и притормаживает игру — это позволяет партнерам банально подышать и сбить пульс. За счет таких пауз парижане часто и выигрывают матчи.
А у «Барселоны» в Мадриде ничего подобного не было — только концентрированное и оголтелое нападение, которое к концу матча обернулось истощением. Это усугублялось еще и другими факторами. Например, в субботу сине-гранатовые зачем-то вышли основой на ничего не решавший в Ла лиге матч с «Эспаньолом», и во вторник лидерам команды явно не хватило свежести (и это с учетом травмы Рафиньи). К заменам Флика, кстати, тоже вопросы — немец с ними определенно затянул.
«Барса» будто бы не понимает, что Лига чемпионов — это кубковый турнир, и тактика здесь должна быть совсем другой. Да, в Ла лиге она сильнее всех уже не первый год, а по игре — одна из лучших команд Европы.
Но Лига чемпионов скоротечна: здесь особенно важно действовать аккуратно и забыть о зрелищности, если цель — выиграть долгожданный трофей. Однако Флик стремится доказать всем, что его команда мощнее всех даже в открытом футболе. И этот романтический подход разбивается о суровую реальность.
«Атлетико» в полуфинале по делу, а у «Барселоны» скоро пойдет 12-й год без Лиги чемпионов.
Автор: Гоша Чернов
