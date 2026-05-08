В следующем сезоне Лиги чемпионов пять команд представят чемпионат Испании

В четверг «Райо Вальекано» в гостях обыграл французский «Страсбур» и вышел в финал Лиги конференций, где сыграет с английским клубом «Кристал Пэлас». Испания гарантировала себе место в первой двойке таблицы коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам сезона, в связи с чем пятая команда чемпионата получит право выступить в главном европейском турнире. Ранее пятую путевку в Лигу чемпионов также завоевали клубы Английской премьер-лиги (АПЛ).
За четыре тура до завершения чемпионата Испании место в Лиге чемпионов на следующий сезон себе обеспечили «Барселона» (88 очков), «Реал» (77), «Вильярреал» (68) и «Атлетико» (63). Далее располагаются «Бетис» (53) и «Сельта» (47).