В следующем сезоне Лиги чемпионов пять команд представят чемпионат Испании

В четверг «Райо Вальекано» в гостях обыграл французский «Страсбур» и вышел в финал Лиги конференций, где сыграет с английским клубом «Кристал Пэлас». Испания гарантировала себе место в первой двойке таблицы коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам сезона, в связи с чем пятая команда чемпионата получит право выступить в главном европейском турнире. Ранее пятую путевку в Лигу чемпионов также завоевали клубы Английской премьер-лиги (АПЛ).